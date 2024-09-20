Зеленский считает, что план срабатывает: какую задачу сейчас выполняет Курщина

Больше месяца продолжается операция ВСУ на территории Курской области РФ. Понимая, что остановить ВСУ не удается, россияне перебросили на Курское направление из Украины около 40 тысяч захватчиков. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в традиционном вечернем видеообращении к украинцам сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"На это направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных. Продолжаются наши активные действия. Есть и пополнение обменного фонда для нас, для Украины. Все это – важные вещи, которые влияют на общую ситуацию в войне. Я благодарю все наши боевые бригады, каждого солдата, сержанта, каждого командира за храбрость", – заявил глава государства.

Украинский лидер также добавил, что сейчас украинским защитникам удалось уменьшить штурмовой потенциал захватчиков в Донецкой области.

Президент признал, что ситуация на Донбассе остается крайне сложной, тяжелые бои идут ежедневно. Сложнее всего сдерживать врага на Кураховском и Покровском направлениях.

Читайте также на портале "Комментарии" — российское командование перебрасывает технику с Херсонского направления в Курскую область. Перед этим они ремонтируют ее в аннексированном Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Также издание "Комментарии" сообщало — кремлевский режим планирует создать группировку войск в Курской области для контрнаступления в соотношении 5 к 1, но на данный момент эта пропорция, вероятно, еще не достигнута, сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

Так, согласно информации источников издания, Россия сосредоточила в Курской области около 37 тысяч военных и в ночь с 10 на 11 сентября российские войска начали контрнаступление с целью вытеснения украинских сил.

По информации одного из источников в Силах обороны, российским войскам поставлена задача до 15 октября полностью выбить украинские силы из Курской области, а до конца октября создать так называемую буферную зону в приграничных регионах, граничащих с Россией.



