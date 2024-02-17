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ВСУ «приземлили» сразу три российских истребителя: подробности

Воздушные силы утром уничтожили сразу три российских истребителя: два Су-34 и один Су-35

сегодня, 13:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Утром 17 февраля подразделения Воздушных сил уничтожили на Восточном направлении сразу три российских истребителя. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении командующего Воздушными силами Николая Олещука в Telegram.

ВСУ «приземлили» сразу три российских истребителя: подробности

Бомбардировщик Су-34. Фото: из открытых источников

Николай Олещук рассказал, потери России пополнили: два истребителя-бомбардировщика Су-34, а также один истребитель Су-35.

"Нас ничто не остановит! Спасибо, воины!", – отметил Олещук.

По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, истребители были сбиты при попытке врагом нанести удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. 

Читайте также на портале "Комментарии" — под неимоверным натиском противника, который стирал Авдеевку с лица земли ракетами, снарядами и бомбами, а также имел колоссальное численное преимущество, украинские военные оставили город, отойдя на заранее подготовленные позиции. Потери россиян за месяцы штурма, который был начат в октябре прошлого года, составили около 400 единиц тяжелой техники, а также десятки тысяч человек. Как отмечал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, таких потерь, как в боях за Авдеевку, россияне, похоже, еще нигде не несли. Какие выводы из битвы за Авдеевку можно сделать на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – что произошло в Авдеевке и действительно ли ВСУ в городе больше нет: ответ Александра Сырского.

Ранее "Комментарии" информировали – Владимир Зеленский сделал заявление о выходе ВСУ из Авдеевки: почему так произошло.




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Источник: https://t.me/MykolaOleshchuk/194
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Селена

сегодня, 13:48

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