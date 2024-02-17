ВСУ «приземлили» сразу три российских истребителя: подробности

Утром 17 февраля подразделения Воздушных сил уничтожили на Восточном направлении сразу три российских истребителя. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении командующего Воздушными силами Николая Олещука в Telegram.

Бомбардировщик Су-34. Фото: из открытых источников

Николай Олещук рассказал, потери России пополнили: два истребителя-бомбардировщика Су-34, а также один истребитель Су-35.

"Нас ничто не остановит! Спасибо, воины!", – отметил Олещук.

По словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, истребители были сбиты при попытке врагом нанести удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск.

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