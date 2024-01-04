ВСУ предупреждают о новой опасности на фронте: о чем идет речь

На Таврийском направлении российские оккупанты увеличили количество снайперских пар. Как передает портал "Комментарии", об в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Сил обороны сектора Александр Штупун.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что существенно выросло количество боевых столкновений – за сутки было около 1000 обстрелов и много авиационных ударов.

Военные фиксируют самовольное бегство россиян с позиций, в одном случае из окопа ушли более 30 человек, их пытаются поймать.

"Нашим воинам следует быть внимательными, враг увеличивает количество снайперских пар вдоль линии фронта", — высказался Александр Штупун.

Он отметил, что за минувшие сутки армия РФ потеряла 423 человека и 72 единицы техники.

"В последний месяц враг увеличил количество наступлений. Постоянно проводят ротации или заводят свежую силу, так как потери у них огромные, в частности в пехоте. Фиксируем подготовленные кадровые части, мотострелковые полки и бригады, а также уголовников из "Шторм-Z", — резюмировал спикер ВСУ.

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