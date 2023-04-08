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ВСУ предприняли неудачную попытку вернуть Запорожскую АЭС, – Times

Попытка вернуть Запорожскую АЭС была в октябре 2022 года

сегодня, 09:42 comments1218
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Автор:

Кравцев Сергей

В октябре 2022 года украинские защитники попытались отбить в РФ Запорожскую АЭС, но потерпели неудачу. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале британской газеты "Times".

ВСУ предприняли неудачную попытку вернуть Запорожскую АЭС, – Times

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что в конце октября чиновники оккупационных администраций и Минобороны России сообщали о том, что ВСУ попытались высадить десант и штурмовать ЗАЭС, пишет издание. В тоже время Киев официально не признавал попытку штурма атомной электростанции, однако представители украинского спецназа, военной разведки и ВМС на условиях анонимности рассказали журналистам Times подробности операции.


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На тот момент российские войска удерживали электростанцию уже более шести месяцев, используя ее территорию для обстрелов украинских городов на другом берегу Днепра и крупного сталелитейного завода в Никополе.

Как сообщает Times, в ночь на 19 октября около 600 украинских военных на 30 катерах, забитых оружием, в том числе крупнокалиберными пулеметами, гранатометами MK-19 и противотанковыми средствами, попытались высадиться на левый берег Днепра.

"Идея заключалась в том, что в бою сможет участвовать только пехота. Они не смогут применить против нас артиллерию, так как это атомная станция", – цитирует газета одного из военных.

Однако солдаты ВСУ, пишет газета, не ожидали, что им окажут такое серьезное сопротивление.

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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/ukrainian-zaporizhzhia-nuclear-power-plant-russia-putin-war-2023-fx82xz3xz
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