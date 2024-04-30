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ВСУ пойдут в новое контрнаступление: появились приблизительные сроки

В Украине есть некоторые бригады, которые ожидают западного оружия, отметил Иван Тимочко

сегодня, 18:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Отправка Украине нового пакета военной помощи позволит украинским военным планировать контрнаступательные действия, сказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

ВСУ пойдут в новое контрнаступление: появились приблизительные сроки

Новое контрнаступление ВСУ (фото из открытых источников)

Стабильная западная помощь позволит в будущем спланировать наступательную операцию либо к концу 2024 года, либо к началу 2025 года, хотя теперь непросто оговорить конкретные сроки, отметил он, комментируя ситуацию Канала 24 .

"Я сомневаюсь, что какие-то серьезные анализы со стороны позволят вычислить, когда будет наступательная украинская операция. Понятно, что эту операцию будут готовить относительно реальных средств поражения украинской армии, ее численности и российских войск. По вторичным признакам мы видим, что определенная подготовка идет ", – продолжил военный.

Тимочко говорит, что в Украине есть определенные бригады, ожидающие западное оружие, но Силы обороны постепенно уничтожают вражеские системы противовоздушной обороны. Еще один козырь – наличие в ВСУ истребителей F-16.

При этом военный добавляет, что помощь от Соединенных Штатов чрезвычайно важна, однако не стоит забывать и старания других международных партнеров: "Отдельно взятая помощь от ЕС или США не поможет переломить ход событий. Но эта общая масса, особенно если это будет на стабильной основе будет давать возможности".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ начнут контрнаступление . Зеленский назвал три главных пункта. Несмотря на то, что сегодня главная цель Украины – сдержать противника, разбить все планы Кремля относительно нового наступления на Украину, Киев не отказывается от идеи нового контрнаступления и уже проводит по этому поводу соответствующую работу. Но конкретно о чем-то можно будет говорить, если будут выполнены три ключевых пункта. Об этом на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.



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