ВСУ пойдут в новое контрнаступление: появились приблизительные сроки

Отправка Украине нового пакета военной помощи позволит украинским военным планировать контрнаступательные действия, сказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Новое контрнаступление ВСУ (фото из открытых источников)

Стабильная западная помощь позволит в будущем спланировать наступательную операцию либо к концу 2024 года, либо к началу 2025 года, хотя теперь непросто оговорить конкретные сроки, отметил он, комментируя ситуацию Канала 24 .

"Я сомневаюсь, что какие-то серьезные анализы со стороны позволят вычислить, когда будет наступательная украинская операция. Понятно, что эту операцию будут готовить относительно реальных средств поражения украинской армии, ее численности и российских войск. По вторичным признакам мы видим, что определенная подготовка идет ", – продолжил военный.

Тимочко говорит, что в Украине есть определенные бригады, ожидающие западное оружие, но Силы обороны постепенно уничтожают вражеские системы противовоздушной обороны. Еще один козырь – наличие в ВСУ истребителей F-16.

При этом военный добавляет, что помощь от Соединенных Штатов чрезвычайно важна, однако не стоит забывать и старания других международных партнеров: "Отдельно взятая помощь от ЕС или США не поможет переломить ход событий. Но эта общая масса, особенно если это будет на стабильной основе будет давать возможности".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ начнут контрнаступление . Зеленский назвал три главных пункта. Несмотря на то, что сегодня главная цель Украины – сдержать противника, разбить все планы Кремля относительно нового наступления на Украину, Киев не отказывается от идеи нового контрнаступления и уже проводит по этому поводу соответствующую работу. Но конкретно о чем-то можно будет говорить, если будут выполнены три ключевых пункта. Об этом на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.