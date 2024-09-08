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ВСУ потеряли важное село в Донецкой области: оккупанты продвинулись и готовят для ВСУ клещи

Украинские военные вышли из Невельского

сегодня, 07:46
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Ткачик Олеся

Российские оккупанты продвинулись в Донецкой области, сообщает проект DeepState. В частности, по информации аналитиков, враг захватил населенный пункт Невельское. В настоящее время продолжаются бои и к северу от Горняка.

ВСУ потеряли важное село в Донецкой области: оккупанты продвинулись и готовят для ВСУ клещи

Война в Украине

"Враг оккупировал Невельское и продвинулся в Красногоровке. Продолжаются бои севернее Горняка", – говорится в сообщении.

Пока официальных заявлений о продвижении врага от командования ВСУ нет.

Впрочем, как отмечает военкор Богдан Мирошников, прежде чем разводить "зраду" по Невельскому, лучше вспомнить для начала его площадь. По его словам, она составляет 0,96 кв.

"Каким бы ни был крепким укрепрайон, с такой начальной площадью обороны очень долго не выстоишь. Невельское и так держалось очень долго. Я очень рад, что было принято единственное верное решение – отойти. К сожалению, похоже, судьба этой пустоты скоро будет решена, а оккупанты окончательно обеспечит фланги", — отметил Мирошников.

Кроме того, он добавил, что ситуация на линии Украинск-Гирнык остается тяжелой. По его информации, прорыв между Мемриком и Галицыновкой в сторону Украинского по касательной произошел почти неделю назад.

"К сожалению, враг смог закрепиться на позициях. В дальнейшем кафир атакует с целью зацепиться и закрепиться как за Украинский, так и за Горняк. Также позиции наших воинов по линии северных окраин Красногоровки-Невельского ухудшились", — подчеркнул Мирошников.

Эксперт предположил, что враг ставит целью как можно быстрее продвинуться в Курахово и взять в как можно большие клещи нашу группировку.

"Я не понимаю это увеличение аппетитов оккупанта, потому что для этого нужны еще большие ресурсы, чем у них есть. Война в очередной раз подтвердит, что побеждает всегда тот, кто думает, делает выводы и действует нелинейно. Это касается и покровско-кураховско-угледарского направлений", — добавил Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что наступление врага на Покровском направлении теряет импульс.




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Источник: https://t.me/myro_shnykov/6100
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