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Ткачик Олеся
Украинские Силы обороны потеряли тяжело полученные позиции на восточном берегу Днепра возле Херсона после месяцев кровопролитных боев за удержание этой территории, которую некоторые украинские солдаты и военные аналитики назвали бесполезной операцией, сообщает The New York Times.
Крынки
Как отмечается в материале издания, украинские военные сообщили, что бои на восточном берегу продолжаются, но большинство ключевых позиций в селе Крынки, где закрепились украинские силы, "были уничтожены интенсивным, комбинированным и продолжительным огнем противника". Это сообщение появилось после того, как несколько украинских СМИ сообщили об отступлении украинских войск из села, которое сейчас лежит в развалинах.
Авторы также указывают, что украинские достижения ограничивались небольшими участками земли у реки, среди которых наиболее значимыми были Крынки.
Александр Коваленко, украинский военный аналитик, отметил, что Россия сосредоточила десятки тысяч военных в этом районе для отражения украинских атак. Он призвал вообразить, что этот ресурс от 30 000 до 40 000 солдат появился в Белгородской области, дополняя северные группировки войск.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские военные завершили оборону Крынок.
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