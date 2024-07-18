Украинские Силы обороны потеряли тяжело полученные позиции на восточном берегу Днепра возле Херсона после месяцев кровопролитных боев за удержание этой территории, которую некоторые украинские солдаты и военные аналитики назвали бесполезной операцией, сообщает The New York Times.

Крынки

Как отмечается в материале издания, украинские военные сообщили, что бои на восточном берегу продолжаются, но большинство ключевых позиций в селе Крынки, где закрепились украинские силы, "были уничтожены интенсивным, комбинированным и продолжительным огнем противника". Это сообщение появилось после того, как несколько украинских СМИ сообщили об отступлении украинских войск из села, которое сейчас лежит в развалинах.

"Операция по созданию плацдарма на контролируемом Россией восточном берегу Днепра была противоречива с самого начала. Начатая прошлой осенью, она рассматривалась как попытка открыть новый фронт на юге, который нарушит логистику Москвы и свяжет ее войска в этом районе. Но военные аналитики предупреждали, что операция, состоявшая из опасных речных переправ, была уязвима с точки зрения логистики и вряд ли приведет к быстрому прорыву", — говорится в статье.

Авторы также указывают, что украинские достижения ограничивались небольшими участками земли у реки, среди которых наиболее значимыми были Крынки.

"С военной точки зрения мне трудно найти какие-то основания для этой операции. Какими бы ни были начальные целые операции, они, скорее всего, не были достигнуты", — сказал Эмиль Кастехелми, военный аналитик финской группы Black Bird Group.

Александр Коваленко, украинский военный аналитик, отметил, что Россия сосредоточила десятки тысяч военных в этом районе для отражения украинских атак. Он призвал вообразить, что этот ресурс от 30 000 до 40 000 солдат появился в Белгородской области, дополняя северные группировки войск.

"Смогли бы тогда россияне полностью захватить Волчанск и Липцы? Да", — сказал эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские военные завершили оборону Крынок.



