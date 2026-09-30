ВСУ пошли вперед сразу на двух важны направлениях: в США раскрыли детали

Российские войска в последние дни продолжили наступательные действия сразу на нескольких направлениях, однако столкнулись с активными контратаками Сил обороны Украины. Об этом говорится в последних оценках Института изучения войны (ISW).

ВСУ. Фото: из открытых источников

На Купянском направлении российские подразделения 27 и 28 сентября пытались продвигаться, но подтвержденных успехов не получили. Украинские контратаки юго-восточнее города и активное применение беспилотников осложняют действия российских войск. ISW ранее отмечал, что украинские силы также оказывают давление на российский плацдарм на западном берегу Оскола.

Без заметных изменений для России, по оценке аналитиков, развивалась ситуация и на Боровском направлении. В районе Лимана украинские подразделения продолжают контратаковать на фоне российских попыток удерживать позиции и одновременно проводить штурмы.

Определенные изменения фиксируются восточнее Славянска. Украинские силы недавно продвинулись в районе Николаевки, а геолокационные материалы указывают на присутствие украинских подразделений и в районе Часового Яра. ISW также оценивает, что российские позиции в Николаевке и Подольском остаются не полностью консолидированными.

Отдельное внимание аналитики уделяют Дружковскому направлению. По данным российских военных блогеров, украинские силы проводили контратаки и могли выбить российские разведывательные группы с ряда позиций юго-западнее города. Эти действия потенциально осложняют планы РФ по охвату Дружковки.

Украинское продвижение также фиксировалось юго-восточнее Орехова. Геолокационные кадры подтверждают изменения позиций в районе Малой Токмачки. Ранее ISW отмечал, что украинские контратаки уже осложняли российские попытки окружить Орехов.

Таким образом, последние дни на ряде участков характеризуются не только российскими штурмами, но и активными действиями ВСУ, которые препятствуют развитию наступления и в отдельных районах позволяют украинским силам возвращать позиции.

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