logo_ukra

BTC/USD

83315

ETH/USD

2673.7

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією ЗСУ пішли вперед відразу на двох важливих напрямках: у США розкрили деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

ЗСУ пішли вперед відразу на двох важливих напрямках: у США розкрили деталі

ISW повідомляє, що ЗСУ змогли просунутися на Донбасі та Запоріжжі

30 вересня 2026, 10:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські війська останніми днями продовжили наступальні дії одразу на кількох напрямках, проте зіткнулися з активними контратаками Сил оборони України. Про це йдеться у останніх оцінках Інституту вивчення війни (ISW).

ЗСУ пішли вперед відразу на двох важливих напрямках: у США розкрили деталі

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

На Куп'янському напрямку російські підрозділи 27 та 28 вересня намагалися просуватися, але підтверджених успіхів не здобули. Українські контратаки на південний схід від міста та активне застосування безпілотників ускладнюють дії російських військ. ISW раніше зазначав, що українські сили також чинять тиск на російський плацдарм на західному березі Оскола.

Без помітних змін Росії, за оцінкою аналітиків, розвивалася ситуація і Боровському напрямі. У районі Лимана українські підрозділи продовжують контратакувати на тлі російських спроб утримувати позиції та водночас проводити штурми.

Певні зміни фіксуються на схід від Слов'янська. Українські сили нещодавно просунулися в районі Миколаївки, а геолокаційні матеріали вказують на присутність українських підрозділів та в районі Часового Яру. ISW також оцінює, що російські позиції у Миколаївці та Подільському залишаються не повністю консолідованими.

Окрему увагу аналітики приділяють Дружківському напряму. За даними російських військових блогерів, українські сили проводили контратаки і могли вибити російські розвідувальні групи з низки позицій на південний захід від міста. Ці дії потенційно ускладнюють плани РФ щодо охоплення Дружківки.

Український поступ також фіксувався на південний схід від Орєхова. Геолокаційні кадри підтверджують зміни позицій у районі Малої Токмачки. Раніше ISW зазначав, що українські контратаки вже ускладнювали російські спроби оточити Оріхів.

Таким чином, останні дні на низці ділянок характеризуються не лише російськими штурмами, а й активними діями ЗСУ, які перешкоджають розвитку настання та в окремих районах дозволяють українським силам повертати позиції.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна більше не чекає на перемир'я: у Кабміні зробили заяву.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-28-2026/
Теги:

Новини

Всі новини