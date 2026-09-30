ЗСУ пішли вперед відразу на двох важливих напрямках: у США розкрили деталі

Російські війська останніми днями продовжили наступальні дії одразу на кількох напрямках, проте зіткнулися з активними контратаками Сил оборони України. Про це йдеться у останніх оцінках Інституту вивчення війни (ISW).

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

На Куп'янському напрямку російські підрозділи 27 та 28 вересня намагалися просуватися, але підтверджених успіхів не здобули. Українські контратаки на південний схід від міста та активне застосування безпілотників ускладнюють дії російських військ. ISW раніше зазначав, що українські сили також чинять тиск на російський плацдарм на західному березі Оскола.

Без помітних змін Росії, за оцінкою аналітиків, розвивалася ситуація і Боровському напрямі. У районі Лимана українські підрозділи продовжують контратакувати на тлі російських спроб утримувати позиції та водночас проводити штурми.

Певні зміни фіксуються на схід від Слов'янська. Українські сили нещодавно просунулися в районі Миколаївки, а геолокаційні матеріали вказують на присутність українських підрозділів та в районі Часового Яру. ISW також оцінює, що російські позиції у Миколаївці та Подільському залишаються не повністю консолідованими.

Окрему увагу аналітики приділяють Дружківському напряму. За даними російських військових блогерів, українські сили проводили контратаки і могли вибити російські розвідувальні групи з низки позицій на південний захід від міста. Ці дії потенційно ускладнюють плани РФ щодо охоплення Дружківки.

Український поступ також фіксувався на південний схід від Орєхова. Геолокаційні кадри підтверджують зміни позицій у районі Малої Токмачки. Раніше ISW зазначав, що українські контратаки вже ускладнювали російські спроби оточити Оріхів.

Таким чином, останні дні на низці ділянок характеризуються не лише російськими штурмами, а й активними діями ЗСУ, які перешкоджають розвитку настання та в окремих районах дозволяють українським силам повертати позиції.

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