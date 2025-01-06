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ВСУ пошли в атаку не только на Курщине: в Минобороны РФ сделали заявление

В Минобороны РФ взволновались через атаку беспилотников на оккупированный Энергодар

сегодня, 13:35
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Кравцев Сергей

ВСУ в воскресенье предприняли попытку атаки Запорожской АЭС и Энергодара восемью беспилотниками. Все дроны были уничтожены.  Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны страны-агрессора.

ВСУ пошли в атаку не только на Курщине: в Минобороны РФ сделали заявление

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Жертв и разрушений на станции нет, радиационная обстановка в норме, отметили в ведомстве", – отрапортовали оккупанты.

Читайте также на портале "Комментарии" — представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о громких взрывах вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Также были зафиксированы звуки пулеметных очередей с территории объекта. Данную информацию подтвердила пресс-служба МАГАТЭ.

Взрывы произошли примерно в 12:45 и 15:45.                                                      

МАГАТЭ отмечает, что никаких жертв или пострадавших нет, и ни один из элементов оборудования станции не пострадал.

Эксперты МАГАТЭ отмечают, что за последние сутки военная активность в районе ЗАЭС значительно усилилась.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул: "Атаки на любую атомную станцию совершенно недопустимы. Учитывая усиление боевых действий возле ЗАЭС, я снова призываю к сдержанности, чтобы избежать серьезной угрозы для ее безопасности, и призываю к строгому соблюдению пяти принципов безопасности, определенных МАГАТЭ в рамках Совета Безопасности ООН для защиты таких объектов, а также семи основных столбов ядерной безопасности во время вооруженных конфликтов".

Также издание "Комментарии" сообщало — Запорожская АЭС второй раз за неделю на грани блекаута: что известно.




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