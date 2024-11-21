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Запорожская АЭС второй раз за неделю на грани блекаута: что известно

В случае отключения последней линии на Запорожской станции состоится очередной полный блекаут

сегодня, 09:16
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Недилько Ксения

Из-за вражеских обстрелов произошло обесточивание одной из двух линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Об этом сообщили в Минэнерго.

Запорожская АЭС второй раз за неделю на грани блекаута: что известно

Оккупант на ЗАЭС. Фото из открытых источников

В настоящее время станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи.

При отключении последней линии на Запорожской станции состоится очередной полный блекаут.

Это тяжелое нарушение условий безопасной эксплуатации и чревато развитием аварии.

"Второй раз за эту неделю на Запорожской АЭС реальная угроза блекаута из-за российских обстрелов. Сегодня в Вене состоится заседание Совета управляющих МАГАТЭ, и мы настаиваем на безотлагательном полном исполнении резолюции о возвращении оккупированной станции под контроль Украины. Только так можно обеспечить безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС", — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Энергетики приступят к возобновлению полноценного питания станции, как только это позволит ситуация безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты нанесли удары по Днепру: что известно

Днепр под атакой вражеских ракет. С 5:17 в городе прогремели очень сильные взрывы. Это было связано с запуском баллистики с востока, из областей России. У многих горожан исчез свет в результате ракетного удара.

Позже в семь утра ракеты, запущенные с бортов Ту-95мс, пролетели в сторону Днепропетровской области, из-за чего в Днепре прозвучала серия мощных взрывов. По данным корреспондентов портала "Комментарии", в городе виднеется задымление после обстрела.

По данным мониторинговых пабликов, в Днепре есть попадание в многоэтажку.

По информации начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, сейчас известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара.

ОБНОВЛЕНО: В результате обстрела пострадало здание центра реабилитации инвалидов – городской голова Борис Филатов. "Разрушены котельная, выбиты окна. По людям информация уточняется. Мы имеем дело с бешенными подонками", – прокомментировал он.



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