МАГАТЭ зафиксировало взрывы и пулеметные очереди вблизи оккупированной россиянами ЗАЭС

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о громких взрывах вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Также были зафиксированы звуки пулеметных очередей с территории объекта. Данную информацию подтвердила пресс-служба МАГАТЭ.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Взрывы произошли примерно в 12:45 и 15:45.

МАГАТЭ отмечает, что никаких жертв или пострадавших нет, и ни один из элементов оборудования станции не пострадал.

Эксперты МАГАТЭ отмечают, что за последние сутки военная активность в районе ЗАЭС значительно усилилась.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул: "Атаки на любую атомную станцию совершенно недопустимы. Учитывая усиление боевых действий возле ЗАЭС, я снова призываю к сдержанности, чтобы избежать серьезной угрозы для ее безопасности, и призываю к строгому соблюдению пяти принципов безопасности, определенных МАГАТЭ в рамках Совета Безопасности ООН для защиты таких объектов, а также семи основных столбов ядерной безопасности во время вооруженных конфликтов."

ЗАЭС, самая крупная атомная станция Европы, находится под контролем российских войск с марта 2022 года. Постоянные обстрелы создают угрозу для ядерной безопасности не только Украины, но и Европы и мира. МАГАТЭ продолжает требовать от России демилитаризации территории станции.

Известно, что российские войска используют территорию ЗАЭС для расположения военной техники и боеприпасов, а также проводят на ее территории обучение.

Как уже писал портал "Комментарии", оккупанты хотят, чтобы ЗАЭС обеспечивала энергией оккупированные Крым, Донбасс и "Новороссию", о чем заявил в интервью пропагандистскому информагентству ТАСС назначенный россиянами директор ЗАЭС Юрий Черничук.