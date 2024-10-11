ВСУ попали, куда нужно: с чем у россиян в Крыму начались проблемы

После уничтожения нефтебазы в Феодосии у россиян начались серьезные проблемы с логистикой. У оккупантов фиксируется дефицит топлива. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Российская техника в Крыму. Фото - АТЕШ

"Агенты фиксируют активные передвижения военных бензовозов по всему Крыму. Разрушение нефтебазы в Феодосии привело к серьезному дефициту топлива для ВС РФ", — говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, оккупанты массово создают мобильные заправочные станции, которые постоянно меняют места дислокации из-за страха удара по ним.

"Высшее командование отдало распоряжение ограничить нахождение точек хранения топлива на одном месте не более 10-12 часов. Такая ситуация показывает, что разрушение объектов такого масштаба критически сказывается как на обеспечении войск, так и на выполнении боевых задач ВС РФ", — констатируют в "АТЕШ".

Отметим, 7 октября на нефтяном терминале в Феодосии разразился мощный пожар. Оккупанты объявили режим чрезвычайной ситуации. В Генштабе ВСУ подтвердили удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии.

Феодосийский терминал самый крупный в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

Задание выполнено подразделениями ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

10 октября сообщалось, что на Феодосийской нефтебазе, которую атаковали ВСУ, вспыхнула еще одна цистерна. К тому времени пожар там длился уже четыре дня.



