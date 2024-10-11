ВСУ попали, куда нужно: с чем у россиян в Крыму начались проблемы

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Кравцев Сергей
После уничтожения нефтебазы в Феодосии у россиян начались серьезные проблемы с логистикой. У оккупантов фиксируется дефицит топлива. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Российская техника в Крыму. Фото - АТЕШ
Как отмечают партизаны, оккупанты массово создают мобильные заправочные станции, которые постоянно меняют места дислокации из-за страха удара по ним.
Отметим, 7 октября на нефтяном терминале в Феодосии разразился мощный пожар. Оккупанты объявили режим чрезвычайной ситуации. В Генштабе ВСУ подтвердили удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии.
Феодосийский терминал самый крупный в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.
Задание выполнено подразделениями ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.
10 октября сообщалось, что на Феодосийской нефтебазе, которую атаковали ВСУ, вспыхнула еще одна цистерна. К тому времени пожар там длился уже четыре дня.
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