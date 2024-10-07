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Силы обороны Украины нанесли удары по оккупированному Крыму

Силы обороны Украины поразили очередной важный объект российских захватчиков

сегодня, 08:51
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Недилько Ксения

Сегодня ночью нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника, что во временно оккупированной Феодосии АР Крым. В районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

Силы обороны Украины нанесли удары по оккупированному Крыму

Пожар в оккупированном Крыму. Фото из открытых источников

Феодосийский терминал самый крупный в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ.

Задание выполнено подразделениями ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются, отмечают в Генштабе.

По данным местной оккупационной администрации, в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Отметим, что утром Минобороны РФ сообщило о попытке атаки БПЛА по объектам в Феодосии. Там заявили об уничтожении якобы двадцать одного украинского беспилотника: 12 – в оккупированном Крыму, 6 – над территорией Курской области и по одному дрону – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей.

Читайте также: Оккупанты запустили "Кинжалы": в Киеве раздаются мощные взрывы

В Киеве раздались мощные взрывы. Это связано с тем, что оккупанты запустили аэробалистические ракеты "Кинжал" из МИГ-31К. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных сил ВСУ.

По данным КГВА, в Киеве работает ПВО. "Отмечены пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В Киеве работало ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою тревоги". – сообщил Сергей Попко, начальник КГВА. Также ракеты были запущены на Староконстантинов Хмельницкой области. Там также сообщили о взрывах.



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