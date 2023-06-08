ВСУ понесли трагические потери в Херсонской области

Двое воинов-добровольцев из батальона "Фемида" погибли во время спасения людей в Херсоне. Об этом сообщают "Комментарии".

Владимир Кавулич

Как рассказал в Фейсбуке глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок, погибли Владимир Кавулич "Кабанчик" и его побратим "Юг". Трагедия произошла в районе Херсона, когда бойцы направлялись на помощь местным жителям. Сильное течение затянуло их лодку под баржу.

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За двое суток под руководством Владимира было спасено более 130 херсонцев.

Два бойца погибли вчера, 7 июня.

Владимир Кавулич с начала русско-украинской войны служил в составе свободовских добровольческих батальонов "Січ" и "Карпатська Січ". После начала полномасштабного вторжения стал в ряды добровольческого батальона "Фемида-Чернобаевка". Являлся начальником координационного штаба батальона.

Участвовал в освобождении Херсона и области.

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