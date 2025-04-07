ВСУ получили нового робота на фронте: чем он уникален

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ наземный роботизированный комплекс D-21-12R украинского производства, который оснащен крупнокалиберным пулеметом. Об этом сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники МОУ.

Для ВСУ кодифицировали новый наземный труд с пулеметом. Фото: Минобороны

В сообщении говорится, что наземный роботизированный комплекс может выполнять большое количество команд. В частности, он может взять на себя работу по наблюдению, патрулированию, огневой поддержке украинских подразделений, поражению живой силы и легкобронированной техники противника.

"Комплекс имеет высокую проходимость по бездорожью, трясине и неглубоким водным преградам. Оператор руководит действиями наземного роботизированного комплекса, находясь в защищенном укрытии на значительном расстоянии", — сказано в сообщении.

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