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Новая эра роботов на фронте: Украина внедряет наземные комплексы Spextr

Роботы будут использоваться для перевозки боеприпасов

сегодня, 14:50
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Амбарцумян Анна

Силы обороны Украины получили новый технологический союзник — наземные роботизированные комплексы Spextr, уже допущенные к использованию в боевых подразделениях. Эти универсальные работы, способные работать в сложных условиях, готовы облегчить задачи военных, снизив риски для жизни людей во время выполнения опасных задач. Речь идет о еще одном шаге к технологическому переоснащению армии в условиях войны.

Новая эра роботов на фронте: Украина внедряет наземные комплексы Spextr

Роботы на фронте. Фото: mod.gov.ua

Специально разработанные для условий современного боя, НРК Spextr обладают способностью преодолевать бездорожье и сложный рельеф местности. В зависимости от комплектации эти работы могут выполнять широкий спектр задач: от наблюдения и перевозки боеприпасов до более сложных функций, таких как огненное поражение врага. Это позволяет снизить человеческие потери и улучшить эффективность боевых операций.

Работы Spextr обладают компактными размерами, позволяющими транспортировать их в кузове микроавтобуса или пикапа, а бесшумный электрический двигатель обеспечивает длительное время работы на одном заряде аккумулятора. Эти роботизированные платформы уже готовы стать важной частью арсенала украинской армии, в том числе в задачах, где важна безопасность и точность.

Напомним, Украина увеличивает объемы производства беспилотных наземных комплексов Полноценные роботизированные подразделения разворачиваются в составе боевых бригад ВСУ на линии фронта . Как передает портал "Комментарии", такое заявление в Facebook сделал министр обороны Рустем Умеров.

Кроме того, разминирование территорий является одним из самых сложных вызовов для Украины. Традиционные методы требуют значительных ресурсов и времени, а главное – подвергают саперам опасности. Чтобы сделать процесс более эффективным и безопасным, Минобороны инициирует создание специального полигона для испытаний новейших технологий, в том числе искусственного интеллекта . Такой шаг может изменить подход к обезвреживанию взрывоопасных предметов и ускорить гуманитарное разминирование.




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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/nakazav-nanesti-raketnii-udar-po-mikolayivskii-oblradi-povidomleno-pro-pidozru-generalu-armiyi-rf
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