Робот на службе ВСУ: как «Гулливер» будет помогать на передовой

Украинские военные получили нового высокотехнологичного помощника – наземный роботизированный комплекс "Гулливер", уже допущенный к эксплуатации в подразделениях Сил обороны. Эта разработка украинских инженеров способна выполнять широкий спектр задач в боевых условиях от транспортировки снаряжения до эвакуации раненых. Министерство обороны официально кодифицировало новейшую технику, позволяющую ее активное использование на фронте.

Робот на службе ВСУ. Фото: mod.gov.ua

По информации Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, "Гулливер" может перевозить более 300 кг груза, работать в экстремальных условиях и даже буксировать военную технику. Робот доставляет боеприпасы, выполняет функции транспорта для боевых модулей и способен проводить минирование территорий.

Благодаря компактным размерам, комплекс помещается в кузов пикапа, работает в широком температурном диапазоне и имеет достаточный запас энергии для выполнения дальних задач. Это еще один шаг к усилению технологического потенциала украинской армии.

Производители вооружения могут ознакомиться с процедурой кодификации новых образцов ВВТ по ссылке.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Силы обороны Украины получили новый технологический союзник — наземные роботизированные комплексы Spextr, которые уже допущены к использованию в боевых подразделениях. Эти универсальные работы, способные работать в сложных условиях, готовы облегчить задачи военных, снизив риски для жизни людей во время выполнения опасных задач. Речь идет о еще одном шаге к технологическому переоснащению армии в условиях войны.