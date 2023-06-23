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ВСУ получат первые высокоточные бомбы GLSDB: в Пентагоне назвали сроки

ВСУ получат первые высокоточные ракеты GLSDB не раньше осени

сегодня, 16:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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США готовы поставить Украине высокоточные бомбы GLSDB, но это произойдет не раньше осени. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила заместитель главы Пентагона по международным вопросам Лаура Купер во время слушаний в Конгрессе.

ВСУ получат первые высокоточные бомбы GLSDB: в Пентагоне назвали сроки

Бомбы GLSDB. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о том, могут ли США предоставить Украине дальнобойные боеприпасы ATACAMS "прямо сейчас", чтобы не заставлять Вооруженные силы Украины ждать поставки остро необходимых для наступления систем, Купер ответила, что Штаты используют любую возможность, чтобы удовлетворить потребности наших воинов.


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В то же время она отметила, что высокоточные бомбы для наземного запуска GLSDB, удастся отправить Украине не раньше осени, хотя "коллеги по снабжению" работают над тем, чтобы ускорить этот процесс.

Дальнобойная крылатая бомба GLSDB способна поразить цель на расстоянии в 150 километров. Снаряд является экспериментальным гибридом, сочетающим в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26

Масса бомбы – 130 кг; длина – 1800 мм; дальность поражения – до 150 км; масса боевой части – 93 кг.

Запускать эти бомбы ВСУ смогут из платформы M270 или HIMARS.

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Источник: https://www.youtube.com/live/g_Gfj5QubYE?feature=share&t=5139
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