ВСУ получат отечественные беспилотники нового образца

Беспилотные авиационные комплексы украинского стартапа AeroDrone прошли сертификацию и получили разрешение на эксплуатацию в Вооруженных силах Украины, сообщил партнер стартапа, эксгенеральный директор Microsoft Украина, исполнительный председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, пишут "Комментарии".



ЗСУ отримають вітчизняні безпілотники нового зразка

Речь идет сразу о двух отечественных моделях: E-300 Enterprise (полезная нагрузка до 300 кг) и D-80 Discovery (полезная нагрузка до 80 кг).

"Уровень привлечения и содействия беспрецедентен, команда Александра Лиева совершила революцию в процессах для украинских разработчиков БпАК. Далее – подконтрольная эксплуатация и серийное производство", – говорит Шимкив.

В начале ноября украинские производители БПЛА обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой допустить их к заказам Минобороны, отменив ряд техдопусков на время военных действий. За последние 30 дней (начало ноября-декабря 2022 года) в эксплуатацию в Вооруженные силы Украины допущено 7 образцов БПЛА украинского производства, что является результатом цифровой трансформации армии, а также изменений правил в сфере привлечения инноваций на обеспечение потребностей обороны.

К слову, западные СМИ связывают взрывы на российских аэродромах Энгельс и Дягилево, которые произошли 5 декабря, именно с работой отечественных беспилотников. Как пишет Financial Times, новые украинские атаки беспилотниками имеют шанс разрушить "чувство безнаказанности", которое испытывает Россия в связи с отсутствием у Украины ракет большой дальности: ВСУ могут начать атаковать цели по всей России, даже в Сибири.





Еще до конца текущего года в Украине, как писали "Комментарии", первые беспилотники сформируют флот морских дронов, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. За семь месяцев работы фандрейзинговой платформы United24 было собрано более $237 млн. Средства через платформу пожертвовали жители 110 стран. Морские дроны уже показали поразительный результат на фронте, в том числе атаковали российский флот в Севастополе и поразили три российских корабля.





Недавно "Комментарии" писали о том, что российским оккупантам не удастся посеять панику среди украинцев и сломать дух украинского народа и тем более помешать реализации амбициозных планов. "Укроборонпром" работает в усиленном режиме с часа полномасштабного вторжения. В официальных сообщениях практически ничего не идет о новых разработках, чтобы не предоставлять врагу дополнительную информацию. Однако это "ничего" отлично зарекомендовало себе на поле боя и помогает украинской армии побеждать.



























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