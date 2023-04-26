ВСУ получат необходимое оружие в срок для контрнаступления - генерал США

Вооруженные силы Украины получат необходимое оружие в срок для предстоящего контрнаступления против российских войск, заявил в среду в Конгрессе главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи, сообщает "Голос Америки", пишут "Комментарии".



Украинское войско будет иметь всю западную технику до начала контрнаступления

На слушаниях в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам генерал привел пример того, что более 98 процентов обещанной Киеву боевой техники уже поставлено: "Я очень уверен, что мы доставили необходимое им оборудование, и мы также продолжим работу, чтобы поддерживать их операции".

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Министр обороны США Ллойд Остин на прошлой неделе в Германии напомнил, что США предоставили Украине более 35 миллиардов долларов помощи с начала полномасштабного вторжения России, включая последний пакет на 325 миллионов долларов, объявленный на прошлой неделе, в который вошли боеприпасы для HIMARS, дополнительные 155- миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские бронебойные снаряды.

"Лишь через несколько месяцев Контактная группа поставила более 230 танков, более 1550 бронированных машин и другое оборудование и боеприпасы для поддержки более девяти новых бронетанковых бригад", – сказал министр обороны. Остин также заявил, что США ускорили сроки доставки тяжелых танков в Украину.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли назвал американские танки "лучшими в мире", он убежден, что они смогут изменить ситуацию на поле боя.

Украина тем временем оказывает давление на союзников, чтобы они предоставили ей оружие большой дальности и реактивные самолеты, чтобы поддержать ее ожидаемое в ближайшие недели контрнаступление. Ранее президент Владимир Зеленский в интервью японскому изданию заявил, что Украина нуждается в дополнительной военной поддержке со стороны партнеров, без которой она не может начать контрнаступление и освободить временно оккупированные территории. Он подчеркнул, что ситуация на востоке Украины "плохая" из-за "нехватки боеприпасов".

Как писали "Комментарии", Словения тайно передала Украине военную технику.