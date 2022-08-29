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ВСУ показали, как уничтожают оккупантов на Херсонском направлении (ВИДЕО)

Украинские бойцы показали удары по россиянам на Херсонском направлении

сегодня, 20:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинские защитники показали успешные удары по россиянам в Херсонском направлении. Об удачных ударах по захватчикам России на юге Украины сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию и видео, опубликованное СтратКом.

ВСУ показали, как уничтожают оккупантов на Херсонском направлении (ВИДЕО)

ВСУ показали удары по россиянам на Херсонском направлении (иллюстративное фото из открытых источников)

 "На южном направлении  воины ВСУ превратили стадо кацапов в фарш. Мамины 200-е герои",- говорится в сообщении.

На видео видно, что удары ВСУ пришлись по русским солдатам в то время, когда они передвигались в своих окопах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что захватчики объявили срочную "эвакуацию с рабочих мест" в Новой Каховке. В оккупированной Новой Каховке Херсонской области 29 августа объявили "эвакуацию с рабочих мест". Российские оккупанты заявляют, что Вооруженные силы Украины наносят удары по городу, в том числе из реактивных систем залпового огня HIMARS. По информации российских СМИ, жители города находятся в бомбоубежищах, не перестает работать сигнал воздушной тревоги.

Также "Комментарии" информировали о том, что ВСУ обратились к украинцам в оккупации с важной просьбой. Украинские защитники не наносят ударов по объектам инфраструктуры и тем более обеспокоены гражданским населением. Однако Минобороны Украины обращается к жителям оккупированных территорий, где идут ожесточенные бои с агрессором с просьбой – найти укрытие, чтобы защитить себя и своих близких от возможных ранений. Руководитель пресс-центра отметила, что Минобороны Украины продолжает поддерживать коммуникацию с гражданским населением в оккупации. Главные месседжи о том, что украинская армия собирается освободить оккупированные территории, но пытается не наносить удары по объектам инфраструктуры.




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Источник: https://t.me/AFUStratCom/5820
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