ВСУ показали, как уничтожают оккупантов на Херсонском направлении (ВИДЕО)

Украинские защитники показали успешные удары по россиянам в Херсонском направлении. Об удачных ударах по захватчикам России на юге Украины сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию и видео, опубликованное СтратКом.

ВСУ показали удары по россиянам на Херсонском направлении (иллюстративное фото из открытых источников)

"На южном направлении воины ВСУ превратили стадо кацапов в фарш. Мамины 200-е герои",- говорится в сообщении.

На видео видно, что удары ВСУ пришлись по русским солдатам в то время, когда они передвигались в своих окопах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что захватчики объявили срочную "эвакуацию с рабочих мест" в Новой Каховке. В оккупированной Новой Каховке Херсонской области 29 августа объявили "эвакуацию с рабочих мест". Российские оккупанты заявляют, что Вооруженные силы Украины наносят удары по городу, в том числе из реактивных систем залпового огня HIMARS. По информации российских СМИ, жители города находятся в бомбоубежищах, не перестает работать сигнал воздушной тревоги.

Также "Комментарии" информировали о том, что ВСУ обратились к украинцам в оккупации с важной просьбой. Украинские защитники не наносят ударов по объектам инфраструктуры и тем более обеспокоены гражданским населением. Однако Минобороны Украины обращается к жителям оккупированных территорий, где идут ожесточенные бои с агрессором с просьбой – найти укрытие, чтобы защитить себя и своих близких от возможных ранений. Руководитель пресс-центра отметила, что Минобороны Украины продолжает поддерживать коммуникацию с гражданским населением в оккупации. Главные месседжи о том, что украинская армия собирается освободить оккупированные территории, но пытается не наносить удары по объектам инфраструктуры.





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