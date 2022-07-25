ВСУ показали, что осталось от хваленной российской батареи С-300 (ВИДЕО)

Украинские защитники на юге Украины продолжают усиливать давление и время от времени показывают, что остается от разрекламированного российского вооружения после атак украинской армии. Очередной добычей ВСУ стала российская батарея ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского на Херсонщине. Как передает издание "Комментарии", видео последствий удара ВСУ опубликовано на официальной странице Оперативного командования "Юг".

Уничтоженная российская техника. ФОТО: FACEBOOK.COM/OKPIVDEN/

На видео видно, что от российской военной техники остались лишь груды искорёженного металлолома.

Напомним, ракетно-артиллерийские подразделения сравняли с землей батарею ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского в ходе выполнения огневых задач. Сообщалось, что такую "ответку" враг получил за ночной обстрел захватчиками мирных кварталов Николаева.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские военные, вероятно, готовятся к контрнаступлению в Херсонской области или уже начали его. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 23 июля также заявил, что ВСУ шаг за шагом продвигаются на Херсонщине. Какие есть варианты развития событий на данном направлении? Чего ожидать в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — "режимы – это в российских тюрьмах": в Офисе президента ответили на заявления Сергея Лаврова и напомнили, что такое "российская шизофрения". Советник главы ОП подловил главу МИД на противоречивых заявлениях, которые то и дело озвучивают спикеры Кремля. По словам Михаила Подоляка, с утра мы слышим заявления о желании продолжать переговори о чем-то договариваться, а уже вечером звучат призывы свергнуть "режим", более того, это заявляется, как чуть ли не основная цель. Такая позиция есть ничем иным, как "классической российской шизофренией".





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