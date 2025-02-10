ВСУ показали, чей на самом деле Торецк: что произошло

Российские захватчики пытались шесть раз установить свой флаг в городе Торецк, Донецкой области. Все попытки оказались провальные. Россияне были ликвидированы украинскими защитниками. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ОСУВ "Хортица".

Бои за Торецк. Фото: из открытых источников

По информации военных, на Краматорском и Торецком направлениях российские солдаты, при поддержке артиллерии и дронов различных типов продолжили штурмовать наши позиции в городской застройке Часового Яра, Торецка и в районе Щербиновки.

Также в Торецке, с целью создания соответствующей картинки для российских пропагандистских телеканалов и медиа, оккупанты шесть раз пытались установить флаги страны-агрессора на разных локациях.

В результате работы наших операторов дронов российские флаги-триколоры были уничтожены вместе с "знаменосцами".

Читайте также на портале "Комментарии" — Минобороны РФ заявило об оккупации Торецка, но украинские военные отрицали это и сообщали о тяжелых боях в самом городе и вокруг него. Об этом пишет "Reuters".

СМИ не смогло подтвердить сообщения о боевых действиях ни с одной из сторон. Издание указало, что для россиян Торецк – один из основных пунктов наступления наряду с другими логистическими центрами, такими как Краматорск и Константиновка на северо-западе и Покровск на западе.

Генштаб ВСУ вчера поздно вечером сообщил, что оккупанты совершили 10 атак на украинские позиции в Торецке.

"Основные усилия оккупантов в атаках были сосредоточены в районе города Торецк. Украинские военнослужащие отразили все атаки противника", — говорилось в сообщении.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупанты перерезают логистические пути: ключевой город оказался под угрозой окружения.



