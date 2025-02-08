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РФ отрапортовала о взятии ключевого города Донбасса: Украина отреагировала

Reuters пишет, что для россиян Торецк - один из основных пунктов наступления наряду с другими логистическими центрами, такими как Краматорск и Константиновка

8 февраля 2025, 10:10 comments1025
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Кравцев Сергей

Минобороны РФ заявило об оккупации Торецка, но украинские военные отрицали это и сообщали о тяжелых боях в самом городе и вокруг него. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

РФ отрапортовала о взятии ключевого города Донбасса: Украина отреагировала

Бои за Торецк. Фото из открытых источников

СМИ не смогло подтвердить сообщения о боевых действиях ни с одной из сторон. Издание указало, что для россиян Торецк – один из основных пунктов наступления наряду с другими логистическими центрами, такими как Краматорск и Константиновка на северо-западе и Покровск на западе.

Генштаб ВСУ вчера поздно вечером сообщил, что оккупанты совершили 10 атак на украинские позиции в Торецке. 

"Основные усилия оккупантов в атаках были сосредоточены в районе города Торецк. Украинские военнослужащие отразили все атаки противника", — говорилось в сообщении.

Как отметило издание, украинские военные аналитики говорят, что захват Торецка, находящегося на возвышенности, может позволить оккупантам еще больше усложнить логистику ВСУ на большей части Донбасса.

Это также позволит россиянам продвинуться на северо-запад к региональному логистическому узлу Константиновка, который связан с несколькими ключевыми городами.

"Большая часть гражданского населения Торецка уже давно бежала или была эвакуирована, а многие здания города разрушены или сильно повреждены", — говорится в материале.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватчики почти полностью оккупировали город Торец Донецкой области, рассказал военный эксперт Богдан Мирошников.

"Торецк. Ситуация усложняется. Остатки Забалки и местность западнее этого района держатся исключительно на героизме наших воинов. Враг активно забегает в Крымское, чтобы перерезать потенциальный путь ухода из шахты "Торецкая". Проводятся стабилизационные мероприятия с нашей стороны", – сообщил Богдан Мирошников.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-says-it-has-taken-control-city-toretsk-eastern-ukraine-2025-02-07/
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