Российские захватчики почти полностью оккупировали город Торец Донецкой области, рассказал военный эксперт Богдан Мирошников.

РФ наступает в Торецке. Фото из открытых источников

"Торецк. Ситуация усложняется. Остатки Забалки и местность западнее этого района держатся исключительно на героизме наших воинов. Враг активно забегает в Крымское, чтобы перерезать потенциальный путь ухода из шахты "Торецкая". Проводятся стабилизационные мероприятия с нашей стороны", – сообщил Богдан Мирошников.

По его словам, последний из двух терриконов на крайнем мероприятии Торецкая еще держится, но уход ВСУ оттуда – дело времени.

"Остатки Торецкого еще держатся. Это только благодаря стойкости наших воинов. Они вывозят круглосуточные бои с превосходящим в 5-6-8 раз врагом (в зависимости от участка). Самого города Торецк больше не существует – россияне разрушили его до основания", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в феврале армия РФ будет пытаться выйти на административную границу Днепропетровской области, сообщил командир взвода 24-го Отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов. По словам военнослужащего, выход на границу Днепропетровщины — медийная цель россиян, поскольку они стремятся оказывать морально-психологическое давление на украинское общество.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская экономика стоит перед угрозой масштабного скачка корпоративных банкротств. К концу финансовой пропасти российский бизнес толкает резкое повышение ставок по кредитам вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ, которая к концу прошлого года достигла 21%. В настоящее время каждое пятое предприятие обрабатывающей промышленности РФ вынуждено отдавать на обслуживание долга две трети доналоговой прибыли (EBIT), а это рискованный уровень.