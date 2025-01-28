logo

BTC/USD

102032.33

ETH/USD

3127.72

LTC/USD

113.71

USD/UAH

42.30

EUR/UAH

44.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Города больше не существует": что происходит в Торецке
commentss НОВОСТИ Все новости

"Города больше не существует": что происходит в Торецке

Россияне продвигаются по городу

28 января 2025, 23:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Российские захватчики почти полностью оккупировали город Торец Донецкой области, рассказал военный эксперт Богдан Мирошников.

"Города больше не существует": что происходит в Торецке

РФ наступает в Торецке. Фото из открытых источников

"Торецк. Ситуация усложняется. Остатки Забалки и местность западнее этого района держатся исключительно на героизме наших воинов. Враг активно забегает в Крымское, чтобы перерезать потенциальный путь ухода из шахты "Торецкая". Проводятся стабилизационные мероприятия с нашей стороны", – сообщил Богдан Мирошников.

По его словам, последний из двух терриконов на крайнем мероприятии Торецкая еще держится, но уход ВСУ оттуда – дело времени.

"Остатки Торецкого еще держатся. Это только благодаря стойкости наших воинов. Они вывозят круглосуточные бои с превосходящим в 5-6-8 раз врагом (в зависимости от участка). Самого города Торецк больше не существует – россияне разрушили его до основания", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в феврале армия РФ будет пытаться выйти на административную границу Днепропетровской области, сообщил командир взвода 24-го Отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов. По словам военнослужащего, выход на границу Днепропетровщины — медийная цель россиян, поскольку они стремятся оказывать морально-психологическое давление на украинское общество.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская экономика стоит перед угрозой масштабного скачка корпоративных банкротств. К концу финансовой пропасти российский бизнес толкает резкое повышение ставок по кредитам вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ, которая к концу прошлого года достигла 21%. В настоящее время каждое пятое предприятие обрабатывающей промышленности РФ вынуждено отдавать на обслуживание долга две трети доналоговой прибыли (EBIT), а это рискованный уровень.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/myro_shnykov/6973
Теги:

Новости

Все новости