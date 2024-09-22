Оккупанты перерезают логистические пути: ключевой город оказался под угрозой окружения

В последние дни ситуация на Угледарском направлении существенно ухудшилась, сообщает мониторинговый проект DeepState. Аналитики считают, что из-за отказа ротации 72-й ОМБр командование вынуждено было привлечь резервы из сил территориальной обороны.

Угледар

"Подразделения терробороны не смогли сдержать врага, что вынудило штурмовой батальон, присутствующий в районе, расширить свои оборонительные рубежи", — говорится в сообщении.

Кроме того, в DeepState подчеркнули, что оборона 58-й ОМПБр в Пречистовке также ослабла, поэтому украинские войска были вынуждены отойти на новые, лучшие позиции. Такое действие, отмечают аналитики, дали российским оккупантам возможность обойти правый фланг украинских сил у Угледара.

"Русские силы на БМП начали прорываться через боевые порядки выше Пречистовки в направлении Богоявления, что чревато перекрытием логистических путей к Угледару", — говорится в сообщении.

При этом аналитики подчеркивают, что российские оккупанты активизировали попытки оцепить город, перерезая пути поставок и усиливая давление на украинские силы. А это, указывают в DeepState, усложняет оборону Угледара.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на угледарском направлении ситуация близится к критической. По словам экспертов, после захвата большей части территории шахты "Южнодонбасская №3", враг ожидаемо пытается обойти наши дальнейшие позиции общим вектором на Богоявлении. При этом в направлении Золотой Нивы также продолжаются тяжелые бои, враг не отказывается ходить в механизированные штурмы, которые называют банзай-атаками, за которыми следуют мясные волны. Эксперты отмечают, что к сожалению, рано или поздно оккупант, скорее всего, сможет добраться как до Богоявленки, так и Новоукраинки с Шахтерским, после чего судьба Угледара фактически будет решена.



