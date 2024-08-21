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ВСУ подбираются к городу в Курской области, потеря которого обнулит репутацию Путина

Потеря Корневого будет еще большим ударом по Путину, чем потеря Суджи

сегодня, 13:00
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Ткачик Олеся

Несмотря на заявления российских официальных лиц об остановке украинского наступления в Курской области, новые доказательства свидетельствуют об обратном. По информации эксперта BILD по анализу открытых данных Юлиана Репке, начались бои за важный поселок в этом регионе.

ВСУ подбираются к городу в Курской области, потеря которого обнулит репутацию Путина

Бои в Курской области

В частности, утром 20 августа телеграмм-канал российской группировки "Север" опубликовал видеозапись, на которой видно, как украинские военные подразделения действуют в 300 метрах от въезда в поселок Коренево, который находится в 19 км от границы. На видео зафиксирован обстрел четырех украинских автомобилей, из которых два были повреждены или уничтожены. Аналитик считает, что эти кадры свидетельствуют о начале битвы за Коренево, к которому украинские силы приближались в течение нескольких дней.

Захват этого поселка может стать серьезным ударом по репутации диктатора Владимира Путина, даже более значительным, чем потеря Суджи, отмечает Репке. Он подчеркивает, что в отличие от ситуации в Судже Путин не сможет оправдаться внезапностью нападения или недостаточной подготовкой обороны. После двухнедельных боев в Курской области у русской армии было достаточно времени для приведения сил в боевую готовность и опрокидывание тысяч солдат в качестве подкрепления. Поражение в таких условиях будет серьезным ударом по российскому военному руководству.

Репке также сообщает, что ВСУ продолжают наступление на других направлениях. К северо-востоку от Суджи, после ожесточенных боев, украинские войска взяли под контроль село Мартыновка, расположенное на трассе Р200, ведущей в Курск. Это село, обороняемое подразделениями кадыровцев, было ключевым плацдармом для потенциального контрнаступления на Суджу, но после его захвата угроза для украинских сил значительно уменьшается.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ готовят россиянам в Курской области котел.




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Источник: https://t.me/BILD_Russian/18327
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