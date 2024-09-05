Вооруженные силы Украины уничтожили около 80% личного состава 80-й арктической мотострелковой бригады Российской Федерации, сформированной в 2014 году для охраны границ России с Норвегией и Финляндией. Украинские военные нанесли значительные потери оккупантам во время боев в Херсонской области.

80-я арктическая бригада РФ (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Newsweek , родственники погибших российских солдат подтвердили эти огромные потери. Военный аналитик Крис О'Вики отметил на своей странице в сети X (Twitter), что многие российские военные считаются пропавшими без вести, поскольку командование не эвакуирует тела, обещая сделать это после "освобождения" Херсона.

Хотя бригада была специализированным арктическим подразделением, ее значительную часть отправили в Украину в 2022 году. С тех пор многие бойцы погибли или были ранены во время боевых действий на островах Херсонщины, о чем сообщили родственники.

Чтобы компенсировать потери, в 2023 году бригада начала привлекать осужденных. Мать одного из пропавших без вести бойцов, Ирина Ивановна, рассказала: "Мне сообщили, что 80% бригады либо погибли, либо были ранены. Боевые действия продолжаются, а лодками туда не добраться из-за постоянной слежки беспилотников".

Еще один военнослужащий Сергей Романцов, присоединившийся к бригаде в 2023 году после выхода из тюрьмы, также пропал без вести на том же фронте через несколько недель после прибытия. Его сестра Нина рассказала: "Я пыталась отговорить его, но он настоял на своем".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще 31 июля в соцсетях активно распространялись фото сбитого российского вертолета Ми-8. Самой большой неожиданностью стало то, что его уничтожил дешевый небольшой дрон ВСУ.

Издание отмечает, что сначала было непонятно, будь то счастливое попадание или признаки прорыва в воздушной войне. Сами по себе ударные вертолеты РФ сыграли относительно небольшую роль. Их довольно быстро отогнали от линии фронта, и они начали стрелять управляемыми и неуправляемыми ракетами с большого расстояния.

