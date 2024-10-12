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ВСУ перемололи морпехов, причастных к убийствам украинцев в Буче, Ирпене и Гостомеле: детали

Элитная бригада российских морпехов понесла колоссальные потери в боях за Угледар

сегодня, 12:00
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Кравцев Сергей

Потери элитной 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, принимавшей участие в битве за Угледар, который российские войска пытались занять с 2022 года, составляют 2,4 тысячи человек. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в документальном фильме "Русской службы Би-би-си".

ВСУ перемололи морпехов, причастных к убийствам украинцев в Буче, Ирпене и Гостомеле: детали

Российские военные. Фото: из открытых источников

Отмечается, что это 80% состава подразделения на момент начала российского вторжения в Украину: до войны в бригаде насчитывалось около 3 тысяч военнослужащих, а осталось 600.

Авторы материала отмечают, 155-я бригада с первых дней войны участвовала в боевых действиях на украинском фронте и причастна к убийствам мирных жителей в Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области. 

С осени 2022 года ее направили на Угледарское направление. В ноябре того же года российские военные блогеры сообщали о крупных потерях бригады во время наступления под Павловкой – в трех километрах от Угледара. Тогда сообщалось, что морпехи жаловались губернатору Приморья Олегу Кожемяко на значительные и "бесполезные" потери, которые сами военные оценивали в 300 человек за четыре дня. Министерство обороны страны-агрессора уверяло, что потери бригады за 10 дней наступления под Павловкой якобы не превышали 1% убитыми и 7% ранеными.

В феврале 2023 года начальник пресс-центра Таврического округа ВСУ Алексей Дмитрашковский сообщил, что российскому командованию пришлось несколько раз доукомплектовывать бригаду: первый раз после боев в Ирпене и Буче, второй — после разгрома под Донецком, а третье пополнение было почти полностью уничтожено под Угледаром зимой прошлого года.

В настоящее время 155-я бригада ведет бои в Курской области РФ, куда ее перебросили в августе 2024 года после начала ВСУ операции в российском регионе.

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