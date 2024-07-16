ВСУ отступили из Крынок и Урожайного: причины

По информации собеседника издания, Силы обороны были вынуждены отступить из села Крынки, расположенного на левом берегу Днепра в Херсонской области. Кроме того, ВСУ отошли из поселка Урожайное Волновахского района Донецкой области.

Крынки

Собеседник издания в Генштабе ВСУ сообщил, что якобы в обоих населенных пунктах было невозможно и дальше удерживать позиции.

По его словам, если говорить о Крынках, то там бои сместились на острова. Именно поэтому держать рубеж в населенном пункте не было смысла из-за масштабных разрушений зданий и укрытий.

Как говорит собеседник Liga . net в Генштабе, аналогичная ситуация сложилась и в Урожайном. Там враг разрушил позиции защитников, они оказались непригодными для использования. Как результат, личный состав не мог выполнять свои задачи.

Представитель Генштаба подчеркнул, что для сохранения жизней бойцов Силы обороны и должны были отступать от уничтоженных позиций.

Кстати, OSINT-сообщество DeepState сообщало об оккупации россиянами Урожайного еще 14 июля. По данным аналитиков, враг начал массированный штурм северной части поселка значительными силами – двумя ротами личного состава.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в конце мая начали ходить слухи о том, что Силы обороны вынуждены были выйти из Крынок. Однако тогда начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук заявил, что Силы обороны не потеряли Крынки. По его информации, украинские морские пехотинцы продолжают выполнять задачи по назначению. Более того, они преуспевают в этом.



