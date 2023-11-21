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ВСУ "отплатили" россиянам за удар по 128-й бригаде в Запорожье: детали

Украинские военные нанесли мощный удар по скоплению российских войск в Херсонской области и отомстили за атаку РФ по 128-й бригаде.

сегодня, 14:45
Автор:
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Slava Kot
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Украинские военные нанесли удар по позициям 810-й бригады морской пехоты российской армии в Херсонской области. Бойцы ВСУ указывают, что таким образом отомстили за гибель украинских военных из 128-й бригады.

ВСУ "отплатили" россиянам за удар по 128-й бригаде в Запорожье: детали

ВСУ "отплатили" россиянам за удар по 128-й бригаде. Фото из открытых источников

Основатель подразделения "Птицы Мадяра" Роберт Бровди с позывным "Мадяр" рассказал в Facebook, что украинские военные атаковали российскую бригаду во время награждения ко дню ракетных и артиллерийских войск. По словам "Мадяра", удар произошел 19 ноября по месту, которое российская армия тщательно пыталась замаскировать.


"Возмездие. Бумеранг: через две недели после атаки на 128-ю. В момент награждения червей в честь праздника. 810-я, чувствуете боль, мы точно знаем. За наших ребят. За Закарпатскую отдельную горно-штурмовую", — написал Роберт Бровди.

Удар произошел благодаря слаженным действиям и решительным шагам целого ряда подразделений, включая "Птицы Мадяра". По словам "Мадяра", нужно следить за новыми некрологами, особенно в оккупированном Крыму, ведь российская бригада морской пехоты, "столько за один раз еще не ловила".

Напомним, что 3 ноября россияне нанесли удар по 128-й бригаде, собравшейся на плацдарм для награждения. В результате атаки россиян погибли 19 украинских солдат. ДБР начало проводить расследование ситуации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны США Ллойд Остин рассказал о новом пакете военной помощи, который поможет Украине воевать зимой.

Также "Комментарии" писали, что генерал Александр Сырский назвал новый населенный пункт, на который россияне начали наступление.



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Источник: https://www.facebook.com/100004808732741/posts/2162332767270327/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:50

Це чудово, а за Грозу коли відплата?


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