ВСУ "отплатили" россиянам за удар по 128-й бригаде в Запорожье: детали

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Slava Kot
Украинские военные нанесли удар по позициям 810-й бригады морской пехоты российской армии в Херсонской области. Бойцы ВСУ указывают, что таким образом отомстили за гибель украинских военных из 128-й бригады.
ВСУ "отплатили" россиянам за удар по 128-й бригаде. Фото из открытых источников
Основатель подразделения "Птицы Мадяра" Роберт Бровди с позывным "Мадяр" рассказал в Facebook, что украинские военные атаковали российскую бригаду во время награждения ко дню ракетных и артиллерийских войск. По словам "Мадяра", удар произошел 19 ноября по месту, которое российская армия тщательно пыталась замаскировать.
Удар произошел благодаря слаженным действиям и решительным шагам целого ряда подразделений, включая "Птицы Мадяра". По словам "Мадяра", нужно следить за новыми некрологами, особенно в оккупированном Крыму, ведь российская бригада морской пехоты, "столько за один раз еще не ловила".
Напомним, что 3 ноября россияне нанесли удар по 128-й бригаде, собравшейся на плацдарм для награждения. В результате атаки россиян погибли 19 украинских солдат. ДБР начало проводить расследование ситуации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны США Ллойд Остин рассказал о новом пакете военной помощи, который поможет Украине воевать зимой.
Также "Комментарии" писали, что генерал Александр Сырский назвал новый населенный пункт, на который россияне начали наступление.
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