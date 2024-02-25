ВСУ отошли на западную окраину Ласточкиного возле Авдеевки: появились официальные подробности

Украинские военные с боями отошли на западные окраины Ласточкиного на Авдеевском направлении. Эту информацию, появившуюся ранее, подтвердил в комментарии пресс- секретарь ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Россияне давят на ВСУ под Авдеевкой (фото из открытых источников)

Вооруженные силы Украины отошли, заняв подготовленные оборонные позиции, сказал он.

"Продолжаются ожесточенные бои, враг постоянно применяет управляемые авиабомбы, артиллерию, FPV-дроны", — пояснил Лиховой.

Стоит отметить, что ранее о вероятном уходе из села писал эксперт из BILD Юлиан Репке. По его информации, россияне зашли в село Ласточкино, а ранее украинские военные отступили из села Степное в том же направлении.

Еще 24 февраля OSINT-сообщество Deepstate писало об оккупации этого села.

"Враг оккупировал Ласточкино. Россияне продолжают давить на Северное и Орловку", — сообщали аналитики.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Умеров сделал критические замечания по поставкам западного оружия. Министр обороны Рустем Умеров заявил, что 50% западного оружия попадает в Украину с опозданием. По его словам, без своевременных поставок оружия, и из-за задержек Украина теряет людей и территории. Об этом глава Минобороны заявил на форуме "Украина. Год 2024".

Министр обороны рассказал, что Россия тратит на войну десятки миллиардов долларов, тогда как Украина вынуждена ожидать длительное время помощи от западных партнеров.

Глава Минобороны подчеркнул, что Украина делает "все возможное и невозможное", но работа усложняется без своевременных поставок оружия, и из-за задержек Украина теряет людей и территории. Также во время форума "Украина. Год 2024" Рустем Умеров подчеркнул, что у Украины есть планы на этот год, которые, по словам министра, сильные и мощные. Однако, пока это публично не обсуждается.

