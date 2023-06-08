ВСУ отодвинули оккупантов возле Бахмута: сколько км еще удалось освободить

За последние сутки Третья штурмовая бригада освободила от российских оккупантов на Бахмутском направлении более 2 квадратных км. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram подразделения.

ВСУ. Фото: Минобороны в Facebook

Речь идет о территории объемом — 1.8 км вдоль фронтовой линии и 1.2 км в глубину фронта.

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В результате наступательных действий 2-го штурмового батальона значительные потери понесли подразделения 57-й бригады РФ и отряды тюремщиков "шторм Z". Оккупанты не досчитались 70 военных убитыми и ранеными — 30 и 40 солдат соответственно.

Также украинским защитникам удалось уничтожить склады с российским БК, техникой, в частности ББМ, танками и артиллерией противника.

Благодаря этим наступательным действиям оккупантов почти полностью удалось отбросить за канал (Ред. – вероятно, "Северский Донец — Донбасс"), где еще недавно оккупанты имели уверенные позиции.

Продвижение на этом участке украинских военных подтверждают и авторы проекта DeepState. В частности, ВСУ удалось расширить успех у Берховского водохранилища. Сейчас также ведутся жестокие бои возле Орехово-Василевки и Берховки.

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Также издание "Комментарии" сообщало – бывший глава НАТО Андерс Расмуссен заявил, что некоторые страны НАТО могут захотеть ввести войска в Украину, если на летнем саммите Альянса в Вильнюсе Киеву не предоставят реальные гарантии безопасности. Как оцениваете данное заявление и украинские перспективы на июльском саммите? Новые зверства России (подрыв той же Каховской ГЭС) могут подтолкнуть страны НАТО к усилению противодействия этой агрессии (в том числе усиливая евроатлантическую интеграцию Украины) – или, напротив, испугать их? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



