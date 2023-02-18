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ВСУ отбили атаки РФ в районах 20 населенных пунктов трех областей: подробности от Генштаба

Россиянам не удалось добиться серьёзного продвижения на Луганщине, Донецкой, а также Харьковской области

сегодня, 09:25
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Автор:

Кравцев Сергей

За прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах 20 населенных пунктов в трех областях. Речь идет о Харьковской, Донецкой, Луганской областях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

ВСУ отбили атаки РФ в районах 20 населенных пунктов трех областей: подробности от Генштаба

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

"За минувшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопопивка и Кременная Луганской области и Выемка, Федоровка, Дубово-Васильевка, Раздоловка, Парасковиевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Веселое, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области", — говорится в отчете.


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Также за прошедшие сутки украинские воины отбили вражеские атаки неподалеку населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02j8nci4whRwpjz9vqjBLYVUjTbMSYfL2E82UUiPWLNcnkBazxRAVGmKRnqWmaJZhNl
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