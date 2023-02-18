ВСУ отбили атаки РФ в районах 20 населенных пунктов трех областей: подробности от Генштаба

За прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах 20 населенных пунктов в трех областях. Речь идет о Харьковской, Донецкой, Луганской областях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

"За минувшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопопивка и Кременная Луганской области и Выемка, Федоровка, Дубово-Васильевка, Раздоловка, Парасковиевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Веселое, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области", — говорится в отчете.

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Также за прошедшие сутки украинские воины отбили вражеские атаки неподалеку населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области.

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