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ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области

Заместитель министра обороны Украины Анны Маляр объявила об освобождении населенного пункта в Донецкой области

сегодня, 11:11
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Автор:

Slava Kot

Вооруженные силы Украины проводят наступательные действия и деоккупируют захваченные российскими войсками территории. На этот раз ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области

Украинские военные в поселке Сторожево. Фото из открытых источников

ВСУ деоккупировали поселок Сторожевое, Донецкой области. Населённый пункт был под оккупацией российских войск с первых недель полномасштабного вторжения, а именно с марта 2022 года.


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Во время освобождения Сторожевого было уничтожено около 50 русских солдат, четверо попали в плен.

"Государственный флаг снова развевается над Сторожевым… Спасибо 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского. Продолжение следует... Слава Украине!", — сообщила заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр.

Маляр также поделилась информацией об удачном наступлении украинской армии на нескольких направлениях. В частности, заместитель министра обороны указала на успехи в районе Берховского водохранилища, где украинцы продвинулись на 250 м. Кроме того, Маляр добавила, что еще на двух направлениях сместилась линия фронта на 300 и 1500 м. А также указала на освобождение таких населенных пунктов как Макаровка и Благодатный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин заявил якобы о начале контрнаступательных действий украинской армии. Президент РФ указал, что все атаки Украины были отбиты.

Также "Комментарии" писали о Владимире Путине назвал дату, когда Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси. Лукашенко и Путин договорились о сотрудничестве в ядерной сфере, в которой на территории Беларуси будет ядерное оружие, контролируемое Россией.



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Источник: https://t.me/annamaliar/841
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