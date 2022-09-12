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ВСУ освободили Богородичное Донецкой области: показали ужасные разрушения (ВИДЕО)

В Донецкой ОВА показали масштабы разрушений

сегодня, 22:37
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинские защитники освободили село Богородичное Донецкой области. Соответствующие кадры опубликовали в пресс- службе  Донецкой ОВА. На опубликованных видео показали масштабы разрушений, повлекших российские обстрелы.

ВСУ освободили Богородичное Донецкой области: показали ужасные разрушения (ВИДЕО)

Контрнаступление ВСУ (фото из открытых источников)

На видео видно, что в деревне почти не осталось уцелевших помещений. Освободившуюся деревню в Славянском районе долгое время обстреливали российские оккупанты. От ударов русской армии очень сильно пострадали жилые дома, церкви, а еще – административные и промышленные сооружения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что почему контрнаступление ВСУ в Херсонской области медленнее Харьковского. Наступление украинских защитников на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском. Все потому, что Херсонщина, являющаяся сельскохозяйственным регионом, разделена ирригационными каналами, которые российские оккупанты используют как оборонительные траншеи. Он также отметил, что Вооруженные силы Украины в Херсонской области нанесли существенные потери врагу. В Генштабе сообщили, что для усиления российских позиций в этом регионе было отправлено 1200 чеченских солдат. Глава оборонного ведомства заявил, что чеченцев используют, чтобы фронтовые войска не покинули свои позиции на поле боя.

Также "Комментарии" писали о том, что у Зеленского рассказали, как теперь будут действовать ВСУ . Украинские защитники продолжают операцию, результатом которой должно стать полное освобождение украинских земель. При этом Фаза прорыва заменилась закреплением позиций ВСУ. Советник главы ОП отметил, что украинские военные продолжают продвигаться не только на Востоке, но и в Херсонской области. При этом быстрое продвижение украинской армии перешло в фазу закрепления достигнутого.   



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwllnBGI7s4
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сегодня, 22:18

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