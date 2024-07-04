ВСУ оставили свои позиции: командование раскрыло, что произошло в Часовом Яру

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Кравцев Сергей
Причиной отхода украинских защитников из микрорайона "Канал" в городе Часов Яр стало уничтожение российскими захватчиками украинских позиций. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Спикер добавил, что противник пытается повесить в городе "свое триколорное тряпье".
По его словам, только в районе Часового Яра за минувшие сутки было зафиксировано 238 обстрелов из всех видов вооружения, а за сутки до того — почти 260 обстрелов.
Волошин сказал, что оккупанты для прикрытия штурмовых действий осуществляют артиллерийские обстрелы, применяют управляемые авиационные бомбы и наносят удары дронами-камикадзе.
В то же время, Силы обороны Украины держатся и наносят врагу беспощадные потери.
Читайте также на портале "Комментарии" — полномасштабная война продолжается. Однако серия ударов оккупантов, в частности по аэродрому в Миргороде, заставляет нас задуматься о том, как действовать дальше. На какие вызовы нужно быстро реагировать украинцам? Где в ближайшие недели будут самые тяжелые боевые действия? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах изучив мнения экспертов.
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