Украинские вооруженные силы (ВСУ) отступили от своих укрепленных позиций к юго-востоку от Нью-Йорка в Донецкой области. Это решение было принято, чтобы избежать окружения со стороны российских войск, которые продвигались с севера и юга, обходя укрепленные позиции ВСУ. Об этом сообщает Юлиан Рёпке, эксперт BILD по анализу открытых данных.

ВСУ отступили под Торецком, чтобы избежать окружения — аналитик BILD

Подробности ситуации под Торецком

До недавнего времени российским войскам не удавалось прорвать оборону ВСУ, которая была выстроена еще в 2014 году к юго-западу от Торецка. Однако ВС РФ изменили тактику и начали обходные маневры. Они продвигались через Зализное с севера и через поселок Нью-Йорк с юга. В результате этих действий образовался выступ в украинских позициях, который угрожал превратиться в котел.





Юлиан Рёпке, анализируя открытые данные, отмечает, что российские силы успешно обошли Нью-Йорк и продвинулись к его северо-западной окраине. В связи с этим, чтобы избежать окружения, украинские войска приняли решение отступить со своих укрепленных позиций к юго-востоку от города.

"Российские силы вторжения обошли удерживаемый украинцами центр Нью-Йорка (ранее 10 000 жителей) и продвинулись к его северо-западной окраине. К юго-востоку от города украинские войска отошли со своих укреплённых позиций (с 2014 года), чтобы избежать окружения", — пишет эксперт BILD.

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