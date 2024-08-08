В Кремле вновь хотят изменить цели «СВО»: куда хотят дойти в Украине

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Кравцев Сергей
Одиозный зампред Совета федерации Дмитрий Медведев заявил, что после атаки ВСУ на Курскую область война должна приобрести "открыто экстерриториальный характер", он также пригрозил "возмездием" добавил, что страна-агрессор остановится, только когда посчитает это нужным. Как передает портал "Комментарии", об этом Медведев написал у себя в Telegram.
Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников
С этого момента, считает бывший президент России, "СВО" должна приобрести открыто экстерриториальный характер.
По мнению Медведева, то, что происходит, это уже не просто операция "по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше".
Медведев заявил, что якобы действия Украины в Курской области РФ теперь "должны снять с этой темы (российской оккупации украинских территорий – ред.) любые табу" и что якобы теперь об этом "можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансово".
Он также в своей традиционно-хамской манере начал угрожать Украине и ее партнерам "возмездием".
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Также издание "Комментарии" сообщало – Медведев назвал Байдена "хромой уткой" и раскритиковал Харрис.
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