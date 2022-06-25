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ВСУ остановили наступление оккупантов на одном из направлений

ВСУ дают достойный отпор врагу

сегодня, 08:37
Автор:

Анастасия
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Сегодня начался 125 день войны, которую рф развязала против Украины. Наши воины ежедневно продолжают защищать украинскую землю от оккупантов. На странице Генштаба ВСУ в Facebook сообщили о том, что на одном из направлений ВСУ остановили наступление оккупантов. 

ВСУ остановили наступление оккупантов на одном из направлений

Война в Украине. Фото - из открытых источников

Так, по информации источника, за последние сутки вражеская пехота совершила наступление в направлении Владимировка — Покровское (Бахмутское направление). Однако украинским воинам удалось остановить наступление врага. После огневого воздействия противник отошел.

Кроме того в Генштабе ВСУ рассказали, что подразделениями из состава 5-й общевойсковой армии оккупанты ведут наступление в направлении Пилипчатино – Покровское, боевые действия продолжаются. В направлении Роты-Вершина враг продвинулся на один километр.

Российские захватчики также вели наступление в направлении Потемкино – Высокополье Херсонской области. Однако не имя успеха, противник отошел. 

Отмечается, что на Славянском направлении военные рф пытаются проводить штурмовые действия в направлении Довгенькое — Мазановка. Продолжается бой. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, что РФ начала вывозить боеприпасы из БеларусиПогрузка боеприпасов производится в 100 специализированных вагонов. Стало известно, что белорусское оборонное министерство и представители России арендуют эти вагоны у БелЖД.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что украинские десантники разгромили российскую колонну "КамАЗов" с боеприпасами и ГСМ. В Сети было опубликовано соответствующее видео. Подробности читайте в нашем материале. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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