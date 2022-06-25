ВСУ остановили наступление оккупантов на одном из направлений

Сегодня начался 125 день войны, которую рф развязала против Украины. Наши воины ежедневно продолжают защищать украинскую землю от оккупантов. На странице Генштаба ВСУ в Facebook сообщили о том, что на одном из направлений ВСУ остановили наступление оккупантов.

Война в Украине. Фото - из открытых источников

Так, по информации источника, за последние сутки вражеская пехота совершила наступление в направлении Владимировка — Покровское (Бахмутское направление). Однако украинским воинам удалось остановить наступление врага. После огневого воздействия противник отошел.

Кроме того в Генштабе ВСУ рассказали, что подразделениями из состава 5-й общевойсковой армии оккупанты ведут наступление в направлении Пилипчатино – Покровское, боевые действия продолжаются. В направлении Роты-Вершина враг продвинулся на один километр.

Российские захватчики также вели наступление в направлении Потемкино – Высокополье Херсонской области. Однако не имя успеха, противник отошел.

Отмечается, что на Славянском направлении военные рф пытаются проводить штурмовые действия в направлении Довгенькое — Мазановка. Продолжается бой.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, что РФ начала вывозить боеприпасы из Беларуси. Погрузка боеприпасов производится в 100 специализированных вагонов. Стало известно, что белорусское оборонное министерство и представители России арендуют эти вагоны у БелЖД.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что украинские десантники разгромили российскую колонну "КамАЗов" с боеприпасами и ГСМ. В Сети было опубликовано соответствующее видео. Подробности читайте в нашем материале.

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