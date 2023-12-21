ВСУ не могут синхронизировать данные для мобилизации: в чем причина

На сегодняшний день функционирует единая система реестра военнообязанных "Оберег", но из-за отсутствия соответствующего закона ее невозможно синхронизировать с другими реестрами. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Военный отметил, на сегодня все бумажные данные, которые были в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки цифровизировались и они есть в компьютере.

"В соответствии с этим мы можем оповещать военнообязанным в любой точке страны, независимо от их места регистрации, и видеть соответственно те данные, которые были внесены, например, во Львове, а повестку вручили в Киеве. И видим военнообязанный имеет ли причину для отсрочки", — сказал Фитьо.

Владимир Фитьо подчеркнул, что в настоящее время синхронизации этого реестра с другими нет, потому что не принят соответствующий закон. После принятия закона будет существенно упрощено проведение самой мобилизации, улучшится ее качество, уменьшатся коррупционные риски с обеих сторон, потому что не придется проверять справки, которые приносят студенты, обучающиеся на дневной форме.

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