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ВСУ не могут синхронизировать данные для мобилизации: в чем причина

В Украине не могут синхронизировать данные для мобилизации, необходимо принятие парламентом соответствующего закона

сегодня, 12:00
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Кравцев Сергей
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На сегодняшний день функционирует единая система реестра военнообязанных "Оберег", но из-за отсутствия соответствующего закона ее невозможно синхронизировать с другими реестрами. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

ВСУ не могут синхронизировать данные для мобилизации: в чем причина

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Военный отметил, на сегодня все бумажные данные, которые были в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки цифровизировались и они есть в компьютере.

"В соответствии с этим мы можем оповещать военнообязанным в любой точке страны, независимо от их места регистрации, и видеть соответственно те данные, которые были внесены, например, во Львове, а повестку вручили в Киеве. И видим военнообязанный имеет ли причину для отсрочки", — сказал Фитьо.

Владимир Фитьо подчеркнул, что в настоящее время синхронизации этого реестра с другими нет, потому что не принят соответствующий закон. После принятия закона будет существенно упрощено проведение самой мобилизации, улучшится ее качество, уменьшатся коррупционные риски с обеих сторон, потому что не придется проверять справки, которые приносят студенты, обучающиеся на дневной форме.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине активно обсуждаются изменения правил мобилизации. Тему затрагивали и на итоговой пресс-конференции президента Зеленского, который предупредил, что не подпишет (в случае принятия парламентом) законопроект о мобилизации женщин. От идеи повесток через приложение "Дия", похоже, тоже отказались. Зато усилилась раздача повесток на улицах, в торговых центрах и ресторанах, а кое где их начали разносить по квартирам. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" необходимость смены подходов к мобилизации-демобилизации.




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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:16

Під час війни в Україні не може бути безробітних або корумпованих чиновників без діла. Всіх треба задіяти на роботу для військових. Потім це згодиться для відбудови країни. Досить цирку 95, взялись захищати так захищайте або тоді здавайтесь чого час тягнути?


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