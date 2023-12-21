ВСУ не могут синхронизировать данные для мобилизации: в чем причина

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Кравцев Сергей
На сегодняшний день функционирует единая система реестра военнообязанных "Оберег", но из-за отсутствия соответствующего закона ее невозможно синхронизировать с другими реестрами. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Военный отметил, на сегодня все бумажные данные, которые были в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки цифровизировались и они есть в компьютере.
Владимир Фитьо подчеркнул, что в настоящее время синхронизации этого реестра с другими нет, потому что не принят соответствующий закон. После принятия закона будет существенно упрощено проведение самой мобилизации, улучшится ее качество, уменьшатся коррупционные риски с обеих сторон, потому что не придется проверять справки, которые приносят студенты, обучающиеся на дневной форме.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине активно обсуждаются изменения правил мобилизации. Тему затрагивали и на итоговой пресс-конференции президента Зеленского, который предупредил, что не подпишет (в случае принятия парламентом) законопроект о мобилизации женщин. От идеи повесток через приложение "Дия", похоже, тоже отказались. Зато усилилась раздача повесток на улицах, в торговых центрах и ресторанах, а кое где их начали разносить по квартирам. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" необходимость смены подходов к мобилизации-демобилизации.
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Ігор
сегодня, 12:16
Під час війни в Україні не може бути безробітних або корумпованих чиновників без діла. Всіх треба задіяти на роботу для військових. Потім це згодиться для відбудови країни. Досить цирку 95, взялись захищати так захищайте або тоді здавайтесь чого час тягнути?