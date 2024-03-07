ВСУ насмешила новая тактика штурмов окупантов на Запорожском направлении

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Ткачик Олеся
Как рассказал Лыховий, оккупанты на Запорожском направлении начали активно использовать для штурмов квадроциклы.
Россияне на квадроцикле
По его словам, россияне используют квадроциклы по двум причинам. Во-первых, они помогают быстро передвигаться по полю боя. Во-вторых, на этом направлении у россиян совсем не хватает танков и бронемашин, они полностью убиты. Именно поэтому, подчеркнул Лыховий, россияне приняли решение проводить штурмы на квадроциклах.
Как сообщил спикер "Таврии", Силы обороны, например, только вчера уничтожили два квадроцикла. Если же говорить о более длительном времени, то в течение нескольких недель украинскими военными были уничтожены более двух десятков квадроциклов, подчеркнул Лыховий.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кафиры в Запорожском направлении придумали "фишку" для быстрого передвижения и начали использовать квадроциклы. При этом военные отмечали, что ранее россияне использовали их для эвакуации раненых с поля боя, а теперь же изменили их назначение. В Силах обороны отметили, что в пользу квадроциклов играет то, что они скоры и малошумны. Однако там отмечают, что этот транспорт плохо защищен, поэтому станет легкой целью для украинских военных.
Кроме того, "Комментарии" рассказывали, что ситуация на фронте напряженная, особенно на Авдеевском направлении. Там оккупанты снова начали использовать КАБы и постоянно проводят штурмы, чтобы оттеснить Силы обороны и закрепиться на определенных территориях.
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Ігор
сегодня, 19:29
Знов цирк-95 нацистської пропаганди. Ми вже по бандерівськи пихато реготали і над їх наступами і над їх оборонними укріпленнями. Чули і про парад у Криму і кофе (корумповані Гелетей і Буданов). І наше програшне командування з православними бубнами та обнімашками з Фюрером: обіцяло(є) як їх ніхто не зупинить та як вони готують потужний наступ 2024. Корумпований Зе - кордони 1991 обіцяв. Чи ми помилились і то насправді була маленька зелена мавпочка з цифрами на паличці, як у геноцидника Нетаньяху був дід на паличці? Вони не вчаться і не змінюються. Знов і знов надихають на боротьбу брехнею, бо всі наступні гірше за попередніх - такий приклад отримували, та IQ усе меньше. Справжніх стратегічних успіхів немає. Так і живуть в часах Гитлера Леніна Бандери Каддафі ... Програли, бо не хотіли змінюватись та і не здатні!
вв
сегодня, 19:13
Клоуны если вам гандонам смешно, то наступайте, а не обсирайтесь!