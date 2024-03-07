ВСУ насмешила новая тактика штурмов окупантов на Запорожском направлении

Как рассказал Лыховий, оккупанты на Запорожском направлении начали активно использовать для штурмов квадроциклы.

Россияне на квадроцикле

"Мы уже попытки наступления россиян на Запорожском направлении называем "колмыжные мясные штурмы",

– сказал спикер "Таврии".

По его словам, россияне используют квадроциклы по двум причинам. Во-первых, они помогают быстро передвигаться по полю боя. Во-вторых, на этом направлении у россиян совсем не хватает танков и бронемашин, они полностью убиты. Именно поэтому, подчеркнул Лыховий, россияне приняли решение проводить штурмы на квадроциклах.

Как сообщил спикер "Таврии", Силы обороны, например, только вчера уничтожили два квадроцикла. Если же говорить о более длительном времени, то в течение нескольких недель украинскими военными были уничтожены более двух десятков квадроциклов, подчеркнул Лыховий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кафиры в Запорожском направлении придумали "фишку" для быстрого передвижения и начали использовать квадроциклы. При этом военные отмечали, что ранее россияне использовали их для эвакуации раненых с поля боя, а теперь же изменили их назначение. В Силах обороны отметили, что в пользу квадроциклов играет то, что они скоры и малошумны. Однако там отмечают, что этот транспорт плохо защищен, поэтому станет легкой целью для украинских военных.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали, что ситуация на фронте напряженная, особенно на Авдеевском направлении. Там оккупанты снова начали использовать КАБы и постоянно проводят штурмы, чтобы оттеснить Силы обороны и закрепиться на определенных территориях.