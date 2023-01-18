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ВСУ нанесли новые успешные удары по оккупантам

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения российских захватчиков

сегодня, 08:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили два пункта управления, несколько зенитно-ракетных комплексов и склад боеприпасов российских оккупантов. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook. 

ВСУ нанесли новые успешные удары по оккупантам

ВСУ. Фото: Facebook Владимира Зеленского

"Наша авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, в районе Соледара, зенитчики уничтожили вражеский самолет Су-25 оккупантов", — говорится в сводке. 

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 пункта управления, а также 5 районов сосредоточения российских оккупантов, склад боеприпасов, станцию РЭБ и радио-локационную станцию.

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