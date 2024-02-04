В то время как в Офисе президента Украины до сих пор сомневаются, останется ли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своем посту, один из военных, которые, возможно, могли его заменить, предоставил сжатый, но четкий анализ ситуации, с которой сталкиваются бойцы на фронте. Об этом говорится в публикации CNN .

Война в Украине (фото из открытых источников)

В частности, как говорит командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, "оперативная обстановка остается напряженной". При этом он не ссылался на сообщение, что глава государства Владимир Зеленский намерен сообщить об увольнении Залужного по причине разногласий по поводу того, что стране нужно сделать для победы в войне после поражения контрнаступления.

"Нежелание Зеленского поддержать запрос главкома армии Залужного о мобилизации до полумиллиона людей, сделанный в декабре прошлого года, рассматривается как ключевая причина всплеска напряженности между ними", — сообщает медиа.

Издание напомнило, что президент сообщил Залужному на встрече в прошлый понедельник, что его заменят.

"Представитель президента опроверг эту информацию, но источник, знакомый с этим делом, сообщил, что объявление ожидается в течение нескольких дней", — говорится в публикации.

О том, к каким потерям повлекли эти беспощадные бои, представителям издания сказал Александр, представитель снайперского взвода, работающий в районе боевых действий.

"Мы в режиме глубокой обороны и сдерживаем врага. И мы, и враги истощены", – сообщил он.

Но спикер 47-й бригады, защищающей Авдеевку, Дмитрий Лазуткин настроен более оптимистично. Военный сказал, что в его бригаде бойцы наносят значительные потери РФ, которая до сих пор не смогла прорваться и прекратить украинское материально-техническое обеспечение Авдеевки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский военкор назвал критическую ситуацию в Авдеевке