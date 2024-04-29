ВСУ начнут контрнаступление: Зеленский назвал три главных пункта

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что сегодня главная цель Украины – это сдержать противника, разбить все планы Кремля по новому наступлению на Украину, Киев не отказывается от идеи нового контрнаступления и уже проводит на этот счет соответствующую работу. Но конкретно о чем-то можно будет говорить, если будут выполнены три ключевых пункта. Как передает портал "Комментарии", об этом на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Первым пунктом президент назвал одобренную международными партнерами финансовую помощь и положительные решения правительств этих стран, в том числе США, о помощи по безопасности. Зеленский назвал этот пункт очень сложным, но считает его выполненным:
Второй пункт, как отметил президент, — это своевременные поставки оружия для своевременной поддержки украинской армии.
По его словам, третий пункт касается того, что конкретно из обещанной помощи доедет в Украину. Глава государства назвал этот пункт самым главным.
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