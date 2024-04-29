ВСУ начнут контрнаступление: Зеленский назвал три главных пункта

Несмотря на то, что сегодня главная цель Украины – это сдержать противника, разбить все планы Кремля по новому наступлению на Украину, Киев не отказывается от идеи нового контрнаступления и уже проводит на этот счет соответствующую работу. Но конкретно о чем-то можно будет говорить, если будут выполнены три ключевых пункта. Как передает портал "Комментарии", об этом на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Стабилизация на фронте, мощность нашей армии, перехват инициативы, развертывание контрнаступательных действий – все это зависит от, наверное, трех главных пунктов", — заявил Владимир Зеленский.

Первым пунктом президент назвал одобренную международными партнерами финансовую помощь и положительные решения правительств этих стран, в том числе США, о помощи по безопасности. Зеленский назвал этот пункт очень сложным, но считает его выполненным:

"Есть пакет, есть финансовая поддержка. Это значит, что мы можем рассчитывать на эти деньги", – отметил глава государства.

Второй пункт, как отметил президент, — это своевременные поставки оружия для своевременной поддержки украинской армии.

"Сегодня позитива в этом пункте я пока не вижу. Поставки есть. Они понемногу пошли. Надо этот процесс ускорить", – заявил Зеленский.

По его словам, третий пункт касается того, что конкретно из обещанной помощи доедет в Украину. Глава государства назвал этот пункт самым главным.

"Один вопрос, когда есть деньги. Это очень важно. И мы еще раз благодарны нашим партнерам. Но для нас очень важно — что за эти деньги мы получим? И вот это "что" самое главное. Я просто не говорю о четвертом пункте: где мы можем использовать то или иное оружие. Это отдельная беседа", — сказал Зеленский.

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