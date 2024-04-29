Наступление ВСУ в ближайший год стало бы ошибкой: какие проблемы ждут Украину

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что полномасштабная война в Украине против россиян продолжается и главное сейчас отразить очередную волну наступления противника, звучат мнения о возможном контрнаступлении ВСУ? Реально ли оно в этом году? С какими проблемами может столкнуться Украина? Издание "Комментарии" разбиралось в вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Руководитель департамента стратегических инициатив "Вернись живым" Иван Науменко в эфире "Radio NV" заявил, что Вооруженные силы Украины должны в ближайшие год-полтора не думать о контрнаступлении, а находиться в стратегической обороне.
По его мнению, наступательные операции при нынешних обстоятельствах стали бы ошибочной стратегией.
Аналитик London’s Royal United Services Institute (RUSI) Мэтью Сэвилл в интервью британской газете "The Guardian" высказал мнение, что в текущем году "нет реальных перспектив контрнаступления".
По прогнозу британского аналитика, следующий год будет трудным.
Эксперт также сказал, что украинским властям нужно найти способ мобилизовать больше молодежи, которых они "до сих пор пыталась защитить".
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