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Наступление ВСУ в ближайший год стало бы ошибкой: какие проблемы ждут Украину

Пока что слабо прослеживаются реальные перспективы контрнаступления

сегодня, 09:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несмотря на то, что полномасштабная война в Украине против россиян продолжается и главное сейчас отразить очередную волну наступления противника, звучат мнения о возможном контрнаступлении ВСУ? Реально ли оно в этом году? С какими проблемами может столкнуться Украина? Издание "Комментарии" разбиралось в вопросах, изучив мнения экспертов.

Наступление ВСУ в ближайший год стало бы ошибкой: какие проблемы ждут Украину

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Нам нужно год-полтора побыть в обороне

Руководитель департамента стратегических инициатив "Вернись живым" Иван Науменко в эфире "Radio NV" заявил, что Вооруженные силы Украины должны в ближайшие год-полтора не думать о контрнаступлении, а находиться в стратегической обороне.

"Как бы это ни звучало, но, по моему мнению, нам нужно год-полтора побыть в обороне, отмобилизоваться, обучить людей, закопаться очень хорошо, чтобы нас не давили. Просто пересидеть в обороне и накопить ресурс, который потом можно будет использовать, условно, в 2025 году, чтобы осуществить какие-то наступательные операции", — пояснил эксперт.

По его мнению, наступательные операции при нынешних обстоятельствах стали бы ошибочной стратегией.

"Просто так "разматывать" людей и оружие в нашем положении, по моему мнению, ошибочная стратегия", – высказался Иван Науменко.

Украине придется усилить мобилизацию

Аналитик London’s Royal United Services Institute (RUSI) Мэтью Сэвилл в интервью британской газете "The Guardian" высказал мнение, что в текущем году "нет реальных перспектив контрнаступления". 

По прогнозу британского аналитика, следующий год будет трудным. 

"…вполне возможно, что Украине придется уступить еще больше территорий, прежде чем она стабилизируется", — заявил Сэвилл.

Эксперт также сказал, что украинским властям нужно найти способ мобилизовать больше молодежи, которых они "до сих пор пыталась защитить".

"Средний возраст украинской армии — 43 года, …а это значит, что Украине придется мобилизовать больше молодых людей", — добавил аналитик.

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