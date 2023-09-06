ВСУ нацелились на освобождение нового города на юге

ВСУ продолжают продвигаться в глубь на юге Украины, расширяя прорыв обороны российских окупантов. Стало известно, что украинские военные сосредоточили свои силы на прорыве одного хорошо защищенного участка – поселка Вербовое.

Контрнаступление ВСУ (фото из открытых источников)

Известно, что оно находится в около 10 километрах от освобожденной деревни Работино. Об этом говорится в материале The New York Times, ссылающимся на военных аналитиков и мониторинговой группы Black Bird Group.

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Авторы материала уточняют, что ВСУ уже убрали препятствия на пути к боевым позициям российской пехоты в окрестностях Вербового. Но военные аналитики предположили, что Кремль, вероятно, усилил свою оборону вне работы дополнительными войсками.

Также военные аналитики Майкл Кофман и Роб Ли считают, что наступление ВСУ с востока Работиного на Вербовое направлено для того, чтобы расширить брешь в эшелонах обороны РФ. Имеет решающее значение, потому что "узкий коридор может сделать силы россиян уязвимыми для контратак на флангах". А более широкий разрыв позволит украинским войскам перебросить больше техники и людей для поддержки наступления на юге.

Известно, что стратегической целью ВСУ в этом наступлении очевидно город Томак, который находится в 24 километрах от Работиного. А для того, чтобы добраться до этого города, нужно полностью прорвать оборону вокруг села Вербовое.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ВСУ назвали населенный пункт, освобождение которого станет значительным ударом по войскам РФ. Украинские войска получают определенные успехи на южном фланге близ Бахмута, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш и добавил, что освобождение села Клищиевка станет "значительным ударом" для российской армии. Евлаш сообщил, что россияне уже начинают подготовку к отступлению на южном фланге Бахмута и закрепляются в глубь оккупированных территорий.