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ВСУ на юге анонсировали новые "жесты доброй воли" от оккупантов

Наталия Гуменюк напомнила, что год назад оккупанты назвали свое бегство со Змеиного "жестом доброй воли", наступает время повторить такой шаг

сегодня, 16:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские военные продолжают усиливать давление на оккупантов на юге нашей страны. Вероятно, россияне скоро сделают очередной так называемый "жест доброй воли". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделала спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

ВСУ на юге анонсировали новые "жесты доброй воли" от оккупантов

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Спикер прокомментировала годовщину освобождения острова Змеиный. Сами оккупанты бегство со Змеиного назвали "жестом доброй воли".


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Гуменюк отметила, что операция состояла из методической работы украинских войск. По ее словам, вероятно, скоро оккупанты повторят свой так называемый "жест" на юге Украины.

"Каждый такой "жест доброй воли", который россияне демонстрировали неоднократно за время полномасштабного вторжения, происходил под мощным давлением Сил обороны. В частности, и на юге. Мощное давление мы продолжаем, поэтому стоит ожидать "жестов доброй воли". Если не дождемся, то догоним", — заявила Наталия Гуменюк.

Напомним, 30 июня 2022 года российские оккупанты сбежали с острова Змеиный в Черном море. Это позволило Украине не допускать Россию к побережью Одесской области, а также открыть "зерновой коридор".

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина под разворачивающиеся наступательные действия ВСУ прощается с первым месяцем очередного военного лета. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" прогнозами на июль – военными, внутриполитическими, внешнеполитическими, социально-экономическими.




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