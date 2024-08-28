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ВСУ на Покровском направлении получили карт-бланш: о чем речь

Ситуация на Покровском направлении более чем сложная, но ВСУ получили карт-бланш, которым нужно оперативно воспользоваться

сегодня, 20:21
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Ткачик Олеся

Российские оккупационные войска, когда вышли на рубеж Гродовка-Новогродовка, практически поглотили Новоградовку, после чего повернули на юг, а именно на Селидово, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

ВСУ на Покровском направлении получили карт-бланш: о чем речь

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"Это было ожидаемо, поскольку, продолжая наступление на Покровск и выходя за границы Новогродовки, оккупационные войска оказались бы в предельно неудобном и опасном положении, с учётом их незащищённого южного фланга. Сейчас же предельно неудобном и опасном положении могут оказаться наши подразделения в зоне Карловка-Невельское-Красногоровка (север)-Зоряне", — считает Коваленко.

По его словам, захватчики сейчас развернули интенсивные штурмовые действия на Мариновку-Михайловку-Селидове, а благодаря оккупации Мемрика получили возможность прямого спуска через Лисовку на Горняк. Перерезание М-30 и южное продвижение оккупационных войск значительно осложнит положение Сил обороны на Кураховском направлении.

С другой стороны, говорит Коваленко, необходимость формирования южного фланга затормозит продвижение в направлении на Покровск и может отсрочить саму, завершающую фазу наступательной операции. Кроме того, добавляет эксперт, формирование южного фланга требует сосредоточения серьёзного ресурса российских войск, который будет в этом процессе в определённом смысле сточен. Возле Селидове он уже стачивается и довольно-таки интенсивно, добавил Коваленко.

В целом, подчеркивает эксперт, необходимость оккупационных войск перераспределять ресурс, при этом без необходимой перегруппировки, даёт временной карт-бланш, по укреплению позиций к Покровску и Мирнограду. Главное правильно воспользоваться этим карт-бланшем, который тоже не бесконечный, добавил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему на Покровском направлении военные оставляют без боя позиции.




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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0NPPTiJtD4RBVAXuoMtDcFPuqmF8Ue4gvgtbuKetdoJHYgRRAqezM54PwZ6HtrrExl
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